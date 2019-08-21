Михаил Веллер: вся тупая левацкая свора Европы, США и с ними три видных русских оппозиционера потеряли мозги

– Насколько эти изменения на руку России?

– Это как в фильме «Семнадцать мгновений весны»: иногда трудно бывает понять логику. Что-то на руку, что-то не на руку. Здесь нужна минимум на 45 минут лекция по текущему положению дел, потому что понимают всё отдельные единицы.

Потому что, если такие российские оппозиционеры, как Гарри Каспаров, историк Юрий Фельштинский, публицист и политолог Андрей Пионтковский – умные люди, с которыми я хорошо знаком – потеряли мозги и объясняют, как ужасен Трамп... Они хотят социализм в Америке, сбежав от социализма в Советском Союзе! Они не понимают происходящего. Как же после этого можно людям объяснить, что России на руку, а что нет?

Российские оппозиционеры Гарри Каспаров, историк Юрий Фельштинский, публицист и политолог Андрей Пионтковский – умные люди, с которыми я хорошо знаком – потеряли мозги и объясняют, как ужасен Трамп...

Задача Америки – отколоть Россию от Китая, потому что Россия в блоке с Китаем представляет не только экономическую, но и геополитическую опасность для Америки. Но Китай никогда не будет иметь Россию равным партнером – он ее уже переваривает сейчас и мечтает поглотить. А когда Трамп начинает заигрывать с Россией – так шулер заигрывает с пассажиром в купе... Он ему льстит, говорит комплименты и подлаживается, чтобы только сесть с ним играть в карты и обыграть. Это нормальный подход дипломата и бизнесмена.

Когда вся тупая левацкая свора Европы, США и с ними три видных русских оппозиционера Каспаров, Фельштинский, Пионтковский начинают кричать «Трамп ложится под Путина!», спросите, где их мозги? Отвечаю: «Я не знаю».

Насколько эти изменения на руку кому? Кремлевскому правительству или народу? Надо уточнять. Правительству выгодно, чтобы все были в дерьме, а Кремль весь в белом. Для правительства чем хуже во всем мире, тем лучше для России. Здесь простая логика.

Дополнительная трудность в том, что развал Евросоюза, отрешение от власти брюссельских чиновников и возвращение у национальной идентичности европейских государств выгодно народам этих государств.

Это слоеный пирог. А слоеные пироги не препарируются в течение 15 минут нашего эфира.

– Может ли Европа наладить отношения с Россией?

– Конечно! Скажет, забирайте себе Украину, делайте что хотите, восстаналивайте новый Советский Союз, а мы будем делать свой бизнес, главное, чтобы было хорошо и спокойно.

Вот так же эти вырожденцы вели себя в 1938 году. Когда им говорилось в лицо: «Идиоты, дело идет к войне», реакция была такая: всё что угодно, только в это не встревать. Сейчас им говорят: «Идиоты, происходит исламское нашествие», в ответ раздается: «А вот за это мы будем вас судить – за раздувание ненависти и исламофобии!».