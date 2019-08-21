Михаил Веллер: вся тупая левацкая свора Европы, США и с ними три видных русских оппозиционера потеряли мозги

Известный писатель, философ и публицист Михаил Веллер сегодня побывал в студии Rus.Postimees. Разговор шел о нынешних протестах в России и многом другом.
Завтра Михаил Веллер встретится с таллиннскими читателями в книжном магазине T1, чтобы представить свою новую книгу и ответить на вопросы гостей. Встреча состоится в 18:00.
Фрагмент беседы в студии:
– В Европе подробно освещаются массовые протесты в Москве. Что стоит за этими протестами?
– Очевидно, что за протестами стоит протест. Очевидно, что массы чем-то недовольны. В данном случае массы говорят, что они недовольны отказом зарегистрировать свободных кандидатов в депутаты Мосгордумы. На самом деле, это выражение общего недовольства – так же, как это было во Франции, где «желтые жилеты» бунтуют не потому, что где-то повысили акцизы на бензин.
Во Франции бунтуют против засилья мигрантов, роста разницы в доходах между богатыми и бедными, уничтожения среднего класса, растворения французской идентичности. Бунтуют и потому, что правят совершенно безликие и абсолютно эгоистичные брюссельские чиновники. Точно так же и в России.
Люди недовольны зарплатами, экологией, отсутствием перспектив, нищенскими пенсиями, уничтоженным медицинским обслуживанием. Все остальное – это повод. Повод может быть любой.
Арабская весна, которая снесла кучу правительств, началась с того, что один несчастный торговец сжег себя. Бунты в лагерях тоже начинались из-за какой-то ерунды, когда кто-то кому-то недодал одну спичку... Так же и здесь, бунт может начаться неизвестно с чего.
– Насколько велико в современной России разделение власти и народа?
– Есть один анекдот. Лягушка сидит на листе кувшинки, свесив ножки в воду. Мимо проходит лев и спрашивает: «Лягушка, вода холодная?». На что та обиженно отвечает: «Вообще-то я здесь сижу как женщина, а не как термометр».
Я не политолог! Я не Нострадамус и не пророк. Я занимаюсь литературой и философией.
– Сейчас можно наблюдать, что крепкие связи между Европой, США и Великобританией все больше раскачиваются. Что это может предвещать?
– Поскольку история с лягушкой не сработала, я с печалью для себя – тихо и элегически – должен отметить, что вопросы литературы и философии эстонского русскоязычного читателя и зрителя не волнуют. На то ваша воля! Вы ведущая...
На этот вопрос нельзя отвечать однозначно, поскольку весьма глупому массовому потребителю информации нужно рассказать, что такое современный социал-либерализм, как правят неосоциалисты в правительствах современной Европы, чем от них отличаются правительства нынешней Великобритании и Италии, которые хотят отрулить от этого бреда, и что означает холодная гражданская война в Штатах, где левые элиты мечтают сбросить Трампа любой ценой – их не интересует благо Америки, их интересует сделать Америку социалистической.
И только когда человек будет разбираться в этих вещах, можно будет ответить, что все это предвещает.
Вы не можете объяснить эскимосу, почему плавает железный пароход. Если отвечать одним словом, это означает много сложных трений в обозримом будущем.
– Насколько эти изменения на руку России?
– Это как в фильме «Семнадцать мгновений весны»: иногда трудно бывает понять логику. Что-то на руку, что-то не на руку. Здесь нужна минимум на 45 минут лекция по текущему положению дел, потому что понимают всё отдельные единицы.
Потому что, если такие российские оппозиционеры, как Гарри Каспаров, историк Юрий Фельштинский, публицист и политолог Андрей Пионтковский – умные люди, с которыми я хорошо знаком – потеряли мозги и объясняют, как ужасен Трамп... Они хотят социализм в Америке, сбежав от социализма в Советском Союзе! Они не понимают происходящего. Как же после этого можно людям объяснить, что России на руку, а что нет?
Российские оппозиционеры Гарри Каспаров, историк Юрий Фельштинский, публицист и политолог Андрей Пионтковский – умные люди, с которыми я хорошо знаком – потеряли мозги и объясняют, как ужасен Трамп...
Задача Америки – отколоть Россию от Китая, потому что Россия в блоке с Китаем представляет не только экономическую, но и геополитическую опасность для Америки. Но Китай никогда не будет иметь Россию равным партнером – он ее уже переваривает сейчас и мечтает поглотить. А когда Трамп начинает заигрывать с Россией – так шулер заигрывает с пассажиром в купе... Он ему льстит, говорит комплименты и подлаживается, чтобы только сесть с ним играть в карты и обыграть. Это нормальный подход дипломата и бизнесмена.
Когда вся тупая левацкая свора Европы, США и с ними три видных русских оппозиционера Каспаров, Фельштинский, Пионтковский начинают кричать «Трамп ложится под Путина!», спросите, где их мозги? Отвечаю: «Я не знаю».
Насколько эти изменения на руку кому? Кремлевскому правительству или народу? Надо уточнять. Правительству выгодно, чтобы все были в дерьме, а Кремль весь в белом. Для правительства чем хуже во всем мире, тем лучше для России. Здесь простая логика.
Дополнительная трудность в том, что развал Евросоюза, отрешение от власти брюссельских чиновников и возвращение у национальной идентичности европейских государств выгодно народам этих государств.
Это слоеный пирог. А слоеные пироги не препарируются в течение 15 минут нашего эфира.
– Может ли Европа наладить отношения с Россией?
– Конечно! Скажет, забирайте себе Украину, делайте что хотите, восстаналивайте новый Советский Союз, а мы будем делать свой бизнес, главное, чтобы было хорошо и спокойно.
Вот так же эти вырожденцы вели себя в 1938 году. Когда им говорилось в лицо: «Идиоты, дело идет к войне», реакция была такая: всё что угодно, только в это не встревать. Сейчас им говорят: «Идиоты, происходит исламское нашествие», в ответ раздается: «А вот за это мы будем вас судить – за раздувание ненависти и исламофобии!».
Гибнет цивилизация, а нам отвечают, что это страх перед завтрашним днем.
Вы хотите от меня услышать, что если Россия вернет Украине Крым, уйдет из Донбасса, вернется в договор по ракетам средней дальности, то Европа скажет, мол, теперь приходите к нам опять? Ясно, что этого не будет.
А что будет завтра, никто не знает, потому что левые правительства Европы надоели своим народам до невозможности.
– Визит президента Эстонии в Москву, главы России во Францию – не является ли это некими знаками, что Европа пытается наладить отношения с Россией?
– Смотря, что за этим последует дальше. Это может не означать ничего! Возможно, что для одних и для других – это симуляция деятельности. Симуляция деятельности входит в их обязанности – показать мировой общественности и народу, что они пытаются что-то делать. Когда мы не знаем, о чем они разговаривали, что подписали и подписали ли, к чему все эти гадания?
– О чем ваша новая книга?
– Моя новая книга называется «Не бойся завтра». И речь в ней идет о том, что у нашей цивилизации, которую условно иногда называют золотым миллиардом, иногда – иудеохристианской, иногда – евроатлантической или просто белой, впереди нет ничего особенно радостного. Это размышление о том, как называется болото, в котором мы живем, что в нем булькает и в каком направлении мы движемся.
У нашей цивилизации, которую условно иногда называют золотым миллиардом, иногда иудеохристианской, иногда евроатлантической или просто белой, впереди нет ничего особенно радостного.
Сегодня масса людей интересуется: жить-то как дальше? Что происходит с миром? Что будет завтра? Когда политика, социология, социальная психология, футурология и прочее настолько становятся интересны, всё чревато грандиозными катастрофами, читать беллетристику, какие-то вымышленные вещи становится решительно неинтересно. Тиражи научно-популярных, политических и футурологических книг совершенно зашкаливают. Это справедливо. И такие вещи я пишу в последние годы.
Люди не то что бы глупы и слепы, люди единообразно придерживаются тех ценностей, которые им вложены в голову, потому что общество (социум) для того, чтобы вообще не распасться на песок или молекулы, должно придерживаться единых взглядов и единых мнений.
Все должны идти в ногу, и только отдельно взятые личности предупреждают, что на нас движется буря. Их обычно придавливают, потом говорят, что они были правы и давайте поставим им памятник, а пока придавим следующих.
Это то, что происходит сейчас и то, чем я сейчас занимаюсь.
Смотрите интервью в повторе!
- Завтра в книжном магазине торгового центра T1 состоится встреча с писателем. Каких вопросов он ждет от эстонских читателей?
- В Европе подробно освещаются массовые протесты в Москве. Что стоит за этими акциями?
- Насколько организована российская молодежь? Это сознательные протесты или обычная молодежная движуха?
- Жесткие связи между Европой, США и Великобританией все больше раскачиваются. Что это может предвещать?
- Что должно произойти, чтобы отношения между Эстонией и Россией на политическом уровне возобновились?
- Каким должен быть следующий шаг после визита президента Кальюлайд в Москву?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia