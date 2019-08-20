Рауль Ребане: речи президента словно слоны

«Речи президента словно слоны. Четыре слепых человека трогают, каждый видит что-то свое, - говорит Ребане. - Для меня ясно, что она подчеркнула важные сегодня вещи: независимость Эстонии, свободу и демократию. Поблагодарила тех людей, которые в очень тяжелые времена рисковали своей жизнью, здоровьем и свободой. На мой взгляд, очень хорошая праздничная речь».

В своей речи Кальюлайд упомянула и вспыхнувший на прошлой неделе конфликт, когда EKRE пыталось отправить в отставку главу полиции. Ребане сказал, что был бы удивлен, если бы президент этого не сделала. «Я считаю, что президент получает зарплату за то, что следит за конституцией и значимыми принципами в обществе. Если она чувствует, что что-то противоречит важным принципам, которые народ ценит больше всего, которые прописаны в конституции, то обязанность президента отреагировать на это. Я бы был сильно удивлен, если бы она этого не сделала».