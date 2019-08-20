Вт, 20.08.2019
Если бы Эстония сейчас находилась в ситуации Венгрии, то через границу лилась бы река беженцев. Сергей Метлев
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  • Однополая пара: президент сказала то, что мы и многие другие люди в Эстонии ждали

Однополая пара: президент сказала то, что мы и многие другие люди в Эстонии ждали

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Руководивший первым на Певческом празднике ЛГБТ-хором Кейо из Финляндии похвалил Керсти Кальюлайд за смелую речь.

По оценке Кейо, в речи президента были хорошие, смелые, ободряющие и позитивные послания. «Я рад, что президент в своей речи сказала то, что, очевидно, наше сообщество и многие люди в Эстонии ждут», - сказал Postimees Кейо. 

Партнер Кейо Герт также сказал, что ему очень понравилась речь Кальюлайд и ему все больше нравятся президентские речи.

Есть ли в Эстонии право и свобода любить человека своего пола? «Такое право, конечно, есть. В нашей стране скорее вопрос в социальной смелости — осмелюсь ли я выйти в общество со своим партнером, осмелюсь ли держать его за руку, - отвечает Герт. - Я хотел бы жить в стране, в которой президент не должен говорить о таких вещах, где они были бы само собой разумеющимися. Здесь еще осталось несколько небольших шагов, но мы, конечно, дойдем до этого».

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