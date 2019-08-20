Юри Ратас и министры EKRE проигнорировали президентский прием

В плане правительства было прописано, что сегодня вечером премьер-министр Юри Ратас должен быть в Кадриоре на приеме в честь 28-й годовщины восстановления независимости, но его там нет.

«У премьер-министры в планах было прийти, но он все-таки решил провести свободный день по случаю восстановления независимости с семьей», - сказал руководитель бюро премьер-министра Йоханнес Мерилай.

То же касается министра МВД Марта Хельме (EKRE) и министра финансов Мартина Хельме (EKRE).

Мартин Хельме опубликовал в соцсетях фотографию, которую подписал: «У меня свой розовый сад (прием проходит в Розовом саду Кадриорга — прим.ред.), сижу и наслаждаюсь свободой от вражды!»

Министры EKRE Март и Мартин Хельме на прошлой неделе пытались сместить с должности главу Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.

Президент Керсти Кальюлайд вчера вызвала Юри Ратаса к себе, а после встречи сказала, что, по ее оценке, Мартину Хельме нет места в правительстве.