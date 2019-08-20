Юри Ратас и министры EKRE проигнорировали президентский прием

На президентском приеме в честь Дня восстановления независимости Эстонии отсутствовали как премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), так и министры EKRE, сообщает Postimees.
В плане правительства было прописано, что сегодня вечером премьер-министр Юри Ратас должен быть в Кадриоре на приеме в честь 28-й годовщины восстановления независимости, но его там нет.
«У премьер-министры в планах было прийти, но он все-таки решил провести свободный день по случаю восстановления независимости с семьей», - сказал руководитель бюро премьер-министра Йоханнес Мерилай.
То же касается министра МВД Марта Хельме (EKRE) и министра финансов Мартина Хельме (EKRE).
Мартин Хельме опубликовал в соцсетях фотографию, которую подписал: «У меня свой розовый сад (прием проходит в Розовом саду Кадриорга — прим.ред.), сижу и наслаждаюсь свободой от вражды!»
Министры EKRE Март и Мартин Хельме на прошлой неделе пытались сместить с должности главу Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.
Президент Керсти Кальюлайд вчера вызвала Юри Ратаса к себе, а после встречи сказала, что, по ее оценке, Мартину Хельме нет места в правительстве.
Ратас сказал после встречи с Кальюлайд, что, по его мнению, правительство работает и все его члены во имя трудового мира должны постараться. На вопрос, доверяет ли он Мартину Хельме и Марту Хельме, Ратас ответил, что «Эстония - это правовое государство, а в правовом государстве таким способом ни одного гендиректора не освобождают от должности».