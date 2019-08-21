Во вторник произошли две тяжелые аварии с участием мотоциклистов

В 8:08 утра в Таллинне на перекрестке Тарту-маантеэ и улицей Торупилли, 57-летний водитель Chrysler остановился позади мотоцикла Kawasaki. Через некоторое время легковой автомобиль начал движение и въехал в мотоцикл. Водителя мотоцикла в возрасте 45 лет доставили с травмами на скорой помощи в Ида-Таллиннскую центральную больницу.