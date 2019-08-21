Во вторник произошли две тяжелые аварии с участием мотоциклистов

Во вторник, 20 августа, на дорогах Таллинна произошли тяжелые в аварии, в обоих участники ДТП – мотоциклисты пострадали и были доставлены в больницу.
В 8:08 утра в Таллинне на перекрестке Тарту-маантеэ и улицей Торупилли, 57-летний водитель Chrysler остановился позади мотоцикла Kawasaki. Через некоторое время легковой автомобиль начал движение и въехал в мотоцикл. Водителя мотоцикла в возрасте 45 лет доставили с травмами на скорой помощи в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Второе происшествие произошло в 17:34 в волости Куусалу, на 30-м километре шоссе Йыэляхтме-Кемба. Мотоцикл Aprilia RSV100 Tuono, которым управлял 41-летний мужчина, чтобы избежать столкновения с неизвестным автомобилем, съехал с дороги. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.