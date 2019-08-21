Ср, 21.08.2019
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  • Появились подробности смерти 25-летней российской легкоатлетки

Появились подробности смерти 25-летней российской легкоатлетки

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.

ФОТО: vk.com

Названа предварительная причина смерти российской легкоатлетки Маргариты Плавуновой, сообщает Lenta.ru.

Плавунову обнаружили на обочине дороги. Согласно предварительным данным, ей стало плохо во время пробежки. Следов насильственной смерти на теле умершей не обнаружено. Вероятнее всего, причиной гибели стала остановка сердца.

Ранее 20 августа сообщалось о кончине 25-летней Плавуновой. Бегунья была кандидатом в мастера спорта и регулярно принимала участие в областных соревнованиях.

5 августа сообщалось о смерти 21-летней бывшей футболистки Анастасии Березиной. Девушка умерла в результате остановки сердца.

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