Рейтинги партий: поддержка реформистов снизилась, но они по-прежнему лидируют

Всего в опросе приняло участие 4001 житель Эстонии избирательного возраста.

По сравнению с результатами на прошлой неделей поддержка реформистов упала на 1,3%, но партия по-прежнему остается лидером. За нее отдать голос готовы 36,1% избирателей.

На втором месте центристы (20,3%), их рейтинг вырос на 1,1%.

На третьем месте Консервативная народная партия (EKRE), чья поддержка избирателей осталась на том же уровне (15,7%). Следующие в рейтинге – Социал-демократическая партия (10,4%) и "Отечество" (8%).