Ср, 21.08.2019
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Рейтинги партий: поддержка реформистов снизилась, но они по-прежнему лидируют

Кая Каллас.

ФОТО: Elmo Riig

Согласно проведенному в период с 22 июля по 19 августа опросу Norstat, Партия реформ потеряла поддержку избирателей (36,1%), в то время как рейтинг центристов вырос (20,3%).

Всего в опросе приняло участие 4001 житель Эстонии избирательного возраста. 

По сравнению с результатами на прошлой неделей поддержка реформистов упала на 1,3%, но партия по-прежнему остается лидером. За нее отдать голос готовы 36,1% избирателей.

На втором месте центристы (20,3%), их рейтинг вырос на 1,1%.

На третьем месте Консервативная народная партия (EKRE), чья поддержка избирателей осталась на том же уровне (15,7%). Следующие в рейтинге – Социал-демократическая партия (10,4%) и "Отечество" (8%). 

На данный момент поддержка оппозиционных партий перевешивает. Оппозиционные партии поддерживают 46,5% опрошенных, а коалиционные – 44%.

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