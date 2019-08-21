Рейтинги партий: поддержка реформистов снизилась, но они по-прежнему лидируют

Согласно проведенному в период с 22 июля по 19 августа опросу Norstat, Партия реформ потеряла поддержку избирателей (36,1%), в то время как рейтинг центристов вырос (20,3%).
Всего в опросе приняло участие 4001 житель Эстонии избирательного возраста.
По сравнению с результатами на прошлой неделей поддержка реформистов упала на 1,3%, но партия по-прежнему остается лидером. За нее отдать голос готовы 36,1% избирателей.
На втором месте центристы (20,3%), их рейтинг вырос на 1,1%.
На третьем месте Консервативная народная партия (EKRE), чья поддержка избирателей осталась на том же уровне (15,7%). Следующие в рейтинге – Социал-демократическая партия (10,4%) и "Отечество" (8%).
На данный момент поддержка оппозиционных партий перевешивает. Оппозиционные партии поддерживают 46,5% опрошенных, а коалиционные – 44%.