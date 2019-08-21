Индекс цен производителей в июле продолжал расти

По сравнению с предыдущим месяцем, на индекс цен производителей в июле оказало влияние в среднем повышение цен производства электроэнергии, а также снижение цен производства химикатов и химической продукции, деревообработки и производства изделий из древесины.

По сравнению с июлем прошлого года, на индекс повлияло в среднем снижение цен электро- и теплоснабжения и производства электронного оборудования, а также повышение цен в горнодобывающей промышленности и производстве продуктов питания.

Индекс цен на экспорт вырос в июле по сравнению с июнем на 0,3% и по сравнению с июлем прошлого года на 0,2%.

По сравнению с предыдущим месяцем, в среднем выросла цена на электроэнергию, нефтепродукты, изделия из кожи и обувь, в то же время снизилась цена на древесину, сельскохозяйственные продукты и химическую продукцию.

Индекс цен на импорт упал в июле по сравнению с июнем на 0,2% и по сравнению с июлем прошлого года на 0,3%.