Bolt запустил в Таллинне услугу доставки еды

Таллинн - это первый город, где предприятие будет предлагать услугу доставки еды. В этом году компания планирует запустить эту услугу в Латвии, Литве и Южной Африке, чуть позже в других странах Европы и других городах Африки.

"У Bolt в разных странах мира более 25 миллионов клиентов, многие из них интересовались возможностью доставки еды. Это сложная область, где нужно много работать во имя того, чтобы технология была бы простая и действовала бы бесперебойно. Конечно, нам поможет опыт создания глобальной транспортной платформы”, - говорит руководитель по развитию продуктов Bolt Евгений Кабанов.

Для того, чтобы заказать еду следует загрузить приложение Bolt Food, где можно выбрать ресторан и блюда из меню. До того, как подтвердить заказ, приложение покажет цену заказа и предположительное время доставки. Для оплаты следует ввести данные банковской карточки.

“Мы выстроили свои транспортные услуги по наиболее оптимальной схеме, чтобы для водителей и пассажиров были бы наиболее выгодные условия. Мы хотим привнести ту же самую философию в бизнес доставки еды и предложить более выгодные цены по сравнению с другими платформами, но в тоже время обеспечить хорошие условия оплаты работы курьеров”, - говорит Кабанов.