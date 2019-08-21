Водитель без прав сбил паралимпийцев сборной России и скрылся с места происшествия

Три человека из команды по бочча приехали на сборы в город Алексин. Вечером они вышли на прогулку, и на них наехал мужчина на автомобиле «Шевроле Ланос». Водитель проехал мимо, развернулся и целенаправленно решил сбить спортсменов.

Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но потерял номер – это помогло идентифицировать нарушителя. Им оказался Александр Горбунов, который был лишен водительского удостоверения в 2013 году.

По сообщению старшего тренера сборной России по бочча Татьяны Кузнецовой, паралимпийцы Диана Цыплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин получили небольшие ссадины, удар пришелся на коляски.

«Эти ребята являются членами спортивной сборной. Они получили небольшие ссадины, их спасли коляски – весь удар пришелся на них. Коляски сильно пострадали, постараемся сделать все возможное, чтобы они смогли на них играть.