Ср, 21.08.2019
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Источник: Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7

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Трамп и Макрон.

ФОТО: POOL NEW / REUTERS

Дональд Трамп принял предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, сообщила в Twitter журналист CNN Кайли Атвуд со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации.

По ее словам, американский и французский президенты в ходе телефонного разговора во вторник, согласились, что Россию следует пригласить на саммит "Большой семерки" в следующем году. При этом Атвуд отметила, что идея принадлежала Макрону, передает РИА Новости.

Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в эти выходные в Биаррице.

Ранее американский лидер заявил, что не будет возражать против возврата России и возобновления формата G8.

В понедельник состоялась встреча Владимира Путина с Макроном, в ходе которой российский президент назвал полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключил возобновления формата G8.

На уточняющий вопрос журналистов о том, планируется ли в ходе переговоров поднимать эту тему, Путин сказал, что не ставит себе это "как самоцель".

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.

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