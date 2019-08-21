Источник: Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7

По ее словам, американский и французский президенты в ходе телефонного разговора во вторник, согласились, что Россию следует пригласить на саммит "Большой семерки" в следующем году. При этом Атвуд отметила, что идея принадлежала Макрону, передает РИА Новости.

The call was planned to generally discuss the upcoming G7 mtgs in France which begin on Saturday. It was Macron that suggested inviting Russia to the gathering next year, and Trump agreed, the source said. Note: The US will host the G7 in 2020. https://t.co/rtamIQoYM5 — Kylie Atwood (@kylieatwood) 21 августа 2019 г.

Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в эти выходные в Биаррице.

Ранее американский лидер заявил, что не будет возражать против возврата России и возобновления формата G8.

В понедельник состоялась встреча Владимира Путина с Макроном, в ходе которой российский президент назвал полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключил возобновления формата G8.

На уточняющий вопрос журналистов о том, планируется ли в ходе переговоров поднимать эту тему, Путин сказал, что не ставит себе это "как самоцель".