Кылварт создает новую империю городских СМИ

Денежные краны перекрыли

Хорошая жизнь Таллиннского телевидения закончилась в апреле с приходом нового мэра Михаила Кылварта. Раньше, созданный под руководством Эдгара Сависаара канал в случае возникновения трудностей мог попросить дополнительных средств, и ему давали. Кылварт же недавно сообщил, что исключает дополнительное финансирование TTV, и пообещал изменения в городских СМИ.

Так и получилось: закончивший прошлый год с убытками в 667 000 евро телеканал не получил денежного вливания из дополнительного бюджета этого года. Весенний сезон закончили вместо обычного – в канун Иванова дня – в конце мая, а перед летними отпусками канал за два дня сократил восемь работников. Коленом под зад получили как опорные работники, так и члены редакции, в числе которых оказался и создатель канала, бывший член правления и главный редактор Юри Раудсепп.

«Выдали извещение о сокращении, я подписал, сказал „до встречи“, все»,- сказал он. Делиться советами, как наладить хороший ритм работы канала, Раудсепп не стал: «Невозможно что-то советовать людям, которые ничего не хотят слушать».

«Все сигналы указывают на то, что выяснить все дела нужно чем раньше, чем лучше», - сказал руководитель канала Таави Пукк.

Ни в понедельник, ни во вторник Postimees не смог связаться с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом.

Медиа-дома покупать Таллиннское ТВ не хотят

И хотя говорится, что сватов на TTV засылали многие медиа-предприятия, общавшиеся с Postimees руководители медиа-домов напрямую этого не подтвердили.

Председатели правлений Ekspress Grupp и Ekspress Meedia Мари-Лийс Рюйтсалу и Арго Виркебау сказали, что не разговаривали с руководством Таллиннского ТВ на эти темы. «Абсолютно нет. Нулевой контакт»,- сказал Виркебау.

Ближе всего с Айваром Рийсалу общался исполнительный директор All Media Eesti, являющийся собственником TV3, Прийт Лейто, по словам которого, они встречались пару раз в год, чтобы выяснить возможности сотрудничества: «Никаких договоренностей нет, это были просто такие встречи вежливости».

Председатель правления Postimees Grupp Андрес Кулль сказал, что и Postimees не заинтересован в покупке TTV, поскольку та фирма находится в убытках, а рейтинг TTV слишком низкий.