Кылварт создает новую империю городских СМИ

Дни Таллиннского телевидения (TTV), просуществовавшего десять лет, сочтены. По данным Postimees, сейчас рассматривается возможность объединить TTV, газеты Pealinn и «Столица», а также службу городских новостей Раэпресс под одним брендом, пишет Postimees.
«Мы создаем стратегическую коммуникационную единицу, одним из компонентов которой будет обновленное Таллиннское телевидение, и которое будет эффективным, продуктивным и освещающим жизнь Таллинна», – сказал руководитель совета TTV Айвар Рийсалу.
Это может означать, что TTV закроют таким образом, что всю видеопродукцию начнут использовать на веб-платформах газет Pealinn и «Столица». Какое название получит новый бренд, пока неизвестно. Изменений на телеканале, имеющем убытков на почти 700 000 евро, хотел мэр Таллинна Михаил Кылварт.
«Это то, что дала понять горуправа под мудрым руководством Кылварта», – подчеркнул Рийсалу.
Со слов Рийсалу становится ясно, что Кылварт планирует тем самым создать свою империю городских СМИ. «Осмелюсь предположить, что мы повысим эффективность нашей программы благодаря консолидации средств. Это правда», – говорит Рийсалу и поясняет, что один оператор может снимать материал для нескольких каналов. «Такой ситуации, что на одно мероприятие приходит фотограф „Столицы“, оператор Pealinn, оператор TTV и оператор Раэпресс, больше не будет», – говорит Рийсалу.
Согласно его видению, нужно создать единый, обслуживающий городские медиаканалы и подведомственные учреждения города центр.
С большой долей вроятности обновленный TTV будет в свободном доступе, Рийсалу уверен, что доля телевизионных программ вырастет. Фокус сместится на интернет, в том числе на социальные медиа.
Средство пропаганды
«Сейчас мы слабы в соцмедиа. Но мы точно это исправим. Пропаганда в социальных медиа…» – начал говорить Рийсалу и объяснил: если, к примеру, так называемые экотеррористы активно выступают в соцмедиа, то город тоже должен там быть, чтобы ответить им.
Руководитель TTV Таави Пукк подтвердил, что основной вопрос последующего развития заключается в том, как идти в ногу со временем, когда зрителей линеарного телевидения становится все меньше, а смартфонами и компьютерами пользуются все больше.
Рийсалу признал, что если большие ресурсы направить на интернет, у телевизионщиков вновь возникнет вопрос, чем заполнять эфир. Эту проблему сейчас пытаются решить. В любом случае взят курс на экономию. Каким может быть бюджет следующего года, Рийсалу говорить не захотел: «Это зависит от того, насколько успешным я буду. В идеале расходы можно было бы несколько подсократить».
Сейчас у Таллиннского ТВ имеется 31 работник. Сколько их могло бы быть в будущем, Рийсалу сказать не смог: «Они пытаются высказать свою обеспокоенность по поводу трудовых договоров в открытых СМИ, вместо того, чтобы спросить у меня, как у председателя совета. Тем работникам, которые у меня ни о чем не спрашивали, я отправил сообщение: никогда, ни один трудовой договор – и мой тоже – не может быть вечным».
По данным Postimees, у телеканала есть деньги на зарплаты только до конца августа. Руководитель TTV Таави Пукк отметил лишь, что телеканал справится.
Против внезапного закрытия канала говорят несколько весьма весомых аргументов. Во-первых, проблема, конечно, в самой Центристской партии. Наряду с тем, что там есть противники TTV, там есть и те, для кого канал важен, то есть это место, откуда можно дотянуться до избирателя. Если Кылварт одним росчерком пера вышибет TTV из потока, ему тут же придется отвечать на недовольство внутри родной партии.
Денежные краны перекрыли
Хорошая жизнь Таллиннского телевидения закончилась в апреле с приходом нового мэра Михаила Кылварта. Раньше, созданный под руководством Эдгара Сависаара канал в случае возникновения трудностей мог попросить дополнительных средств, и ему давали. Кылварт же недавно сообщил, что исключает дополнительное финансирование TTV, и пообещал изменения в городских СМИ.
Так и получилось: закончивший прошлый год с убытками в 667 000 евро телеканал не получил денежного вливания из дополнительного бюджета этого года. Весенний сезон закончили вместо обычного – в канун Иванова дня – в конце мая, а перед летними отпусками канал за два дня сократил восемь работников. Коленом под зад получили как опорные работники, так и члены редакции, в числе которых оказался и создатель канала, бывший член правления и главный редактор Юри Раудсепп.
«Выдали извещение о сокращении, я подписал, сказал „до встречи“, все»,- сказал он. Делиться советами, как наладить хороший ритм работы канала, Раудсепп не стал: «Невозможно что-то советовать людям, которые ничего не хотят слушать».
Совет и правление TTV обсудят касающиеся канала изменения в начале сентября.
«Все сигналы указывают на то, что выяснить все дела нужно чем раньше, чем лучше», - сказал руководитель канала Таави Пукк.
Ни в понедельник, ни во вторник Postimees не смог связаться с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом.
Медиа-дома покупать Таллиннское ТВ не хотят
И хотя говорится, что сватов на TTV засылали многие медиа-предприятия, общавшиеся с Postimees руководители медиа-домов напрямую этого не подтвердили.
Председатели правлений Ekspress Grupp и Ekspress Meedia Мари-Лийс Рюйтсалу и Арго Виркебау сказали, что не разговаривали с руководством Таллиннского ТВ на эти темы. «Абсолютно нет. Нулевой контакт»,- сказал Виркебау.
Ближе всего с Айваром Рийсалу общался исполнительный директор All Media Eesti, являющийся собственником TV3, Прийт Лейто, по словам которого, они встречались пару раз в год, чтобы выяснить возможности сотрудничества: «Никаких договоренностей нет, это были просто такие встречи вежливости».
Председатель правления Postimees Grupp Андрес Кулль сказал, что и Postimees не заинтересован в покупке TTV, поскольку та фирма находится в убытках, а рейтинг TTV слишком низкий.