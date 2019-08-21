Президент Литвы не станет по примеру Кальюлайд встречаться с Путиным

Об этом он заявил во вторник в Таллинне, после того как президент Эстонии Керсти Кальюлайд объяснила, что об отношениях Европы с Россией должны принимать решения не только наиболее влиятельные страны Европейского союза, но и входящие в Сообщество страны Балтии.

"Если могут говорить другие, то можем говорить и мы сами - такова ее логика. Я уважаю мотивы этого решения, но это не обязательно означает, что мы станем поступать так же", - заявил Науседа журналистам после своего визита в Эстонию.

По словам президента, согласование позиций по схожим вопросам требует "официальных или неформальных" консультационных форумов между странами Балтии.

Он подчеркнул, что получил заверения в том, что, несмотря на апрельскую встречу, позиция Эстонии в отношении России останется неизменной.

"Россия, ее агрессивное поведение на Украине, зависимость санкций от того, намерена ли Россия изменить свое поведение по отношению к Украине, очевидны", - подчеркнул он.

Президент Литвы акцентировал, что Эстония также понимает проблемы русского меньшинства в стране и стремится к его интеграции в общество по мере смены поколений.