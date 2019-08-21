Ср, 21.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Президент Литвы не станет по примеру Кальюлайд встречаться с Путиным

Президент Литвы не станет по примеру Кальюлайд встречаться с Путиным

Lithuanian presidential candidate, economist Gitanas Nauseda gives a press conference after the first round of voting in presidential elections in Vilnius, May 13, 2019. - Nauseda, an economist and political novice topped the first round, and will face runner-up Ingrida Simonyte, a conservative ex-finance minister, in the second round set to focus on inequality and poverty. (Photo by Petras Malukas / AFP)

ФОТО: PETRAS MALUKAS / AFP

Глава Литовского государства Гитанас Науседа говорит, что уважает решение эстонского лидера встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но утверждает, что Литва не обязательно последует его примеру, сообщает BNS.

Об этом он заявил во вторник в Таллинне, после того как президент Эстонии Керсти Кальюлайд объяснила, что об отношениях Европы с Россией должны принимать решения не только наиболее влиятельные страны Европейского союза, но и входящие в Сообщество страны Балтии.

"Если могут говорить другие, то можем говорить и мы сами - такова ее логика. Я уважаю мотивы этого решения, но это не обязательно означает, что мы станем поступать так же", - заявил Науседа журналистам после своего визита в Эстонию.

По словам президента, согласование позиций по схожим вопросам требует "официальных или неформальных" консультационных форумов между странами Балтии.

Он подчеркнул, что получил заверения в том, что, несмотря на апрельскую встречу, позиция Эстонии в отношении России останется неизменной.

"Россия, ее агрессивное поведение на Украине, зависимость санкций от того, намерена ли Россия изменить свое поведение по отношению к Украине, очевидны", - подчеркнул он.

Президент Литвы акцентировал, что Эстония также понимает проблемы русского меньшинства в стране и стремится к его интеграции в общество по мере смены поколений.

"И я действительно вижу, что это - один из приоритетов президента, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно и чтобы с ними в эстонском обществе не обращались, как с  людьми другого сорта", - сказал он.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ