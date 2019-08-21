Таллиннцам бесплатно раздадут быстрые компостеры для биоотходов

Большую часть компостеров раздадут случайным жителям частных домов в Хааберсти. В течение четырех месяцев Таллиннский центр переработки отходов будет взвешивать контейнеры смешанных отходов участников проекта, чтобы выяснить уменьшилось ли количество биоотходов в мусорном ведре.

Разработанный и произведенный в Эстонии быстрый компостер Wastefox в десять раз быстрее разлагает пищевые отходы, нежели компостная куча. К отходам нет доступа животным, от него не исходит запах и процесс разложения происходит благодаря микробам. Конечный продукт компостера Wastefox можно использовать для удобрения растений в саду.

В ходе проекта специалисты хотят выяснить, насколько изменятся привычки людей по сортировке мусора благодаря новой технологии.

На основе результатов пилотного проекта планируется создать метод распределения компостеров по странам ЕС, чтобы помочь государствам реализовать новое требование Европейского союза – 50 процентов бытовых отходов должны быть использованы по новой.

Создать компостер помогли ученые Университета естественных наук. В год быстрый компостер может переработать в гумус до 500 литров биоотходов.