Ср, 21.08.2019
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  • Недовольные планами по евангелизации Азери жители выходят на пикет

Недовольные планами по евангелизации Азери жители выходят на пикет

Центральная часть приморского поселка Азери выкуплена религиозным Движением искателей Бога. Местным жителям приходится обходить эти участки стороной.

ФОТО: Николай Андреев

В среду днем жители Азери выйдут на пикет против планов Движения искателей Бога (ДИБ) открыть в населенном пункте религиозный молитвенный центр, университет и превратить поселок в город молитв.

По мнению инициаторов пикета,  ДИБ планомерно скупает земли и недвижимость, в том числе и муниципальные здания в центральной части Азери, возводя в поселке заборы с табличками «Частная территория» и тем самым препятствуя передвижению жителей, передает Rus.ERR.

«Кроме того, планы ДИБ предполагают переселение в Азери множества новых людей, что может повлечь за собой отток коренных жителей. Уже сегодня они опасаются, что активисты ДИБ станут с каждым днем все больше навязывать им и их детям свои взгляды и веру, чтобы со временем превратить поселок в одну большую секту», - сообщили организаторы пикета.

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