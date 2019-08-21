Недовольные планами по евангелизации Азери жители выходят на пикет

По мнению инициаторов пикета, ДИБ планомерно скупает земли и недвижимость, в том числе и муниципальные здания в центральной части Азери, возводя в поселке заборы с табличками «Частная территория» и тем самым препятствуя передвижению жителей, передает Rus.ERR .

«Кроме того, планы ДИБ предполагают переселение в Азери множества новых людей, что может повлечь за собой отток коренных жителей. Уже сегодня они опасаются, что активисты ДИБ станут с каждым днем все больше навязывать им и их детям свои взгляды и веру, чтобы со временем превратить поселок в одну большую секту», - сообщили организаторы пикета.