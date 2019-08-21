Роналду рассказал о завершении спортивной карьеры

«Я сейчас не думаю об этом. Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года. Не знаю… Всегда говорю, что надо наслаждаться моментом. И я должен продолжать это делать», — приводит слова Роналду Marca со ссылкой на португальский телеканал TVI.