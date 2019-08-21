Cуд в Мексике разрешил употреблять кокаин

Суд заявил, что двое людей, имена которых не сообщаются, хранили, перевозили и использовали наркотик, но не занимались его сбытом, а потому могут избежать наказания. Прежде чем решение судьи вступит в силу, оно должно быть поддержано коллегией судей в более высокой судебной инстанции.

Даже в этом случае оно повлияет лишь на этих двоих человек, однако разбирательство идет уже с мая этого года. Против решения выступают, в частности, органы здравоохранения страны.