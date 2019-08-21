Apple попросили уйти из Китая

Он заявил, что способен оказывать подобным компаниям поддержку лишь непродолжительное время, «пока они не сделают то, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая».

19 августа Трамп рассказал об аргументах по поводу новых пошлин против Китая, которые привел глава Apple Тим Кук. По его словам, заградительные меры дадут, в частности, конкурентное преимущество главному сопернику американской корпорации, южнокорейской компании Samsung.

В июле стало известно, что Китай обеспечил Apple 20 процентов доходов за 2018 год.