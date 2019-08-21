Фото: в Тартумаа продается необычная недвижимость

Двухэтажный дом площадью 225,1 квадратных метров, построенный в 2008 году, расположен на участке площадью 24 100 м2. Планировка дома и отделка внутренних помещений выполнена, как написано в объявлении, в стиле, близком к средиземноморскому.

ФОТО: KV.EE

Интерьеры в находящемся на берегу озера просторном доме выдержаны в светлых тонах, а рядом со светлыми стенами хорошо смотрится красивая деревянная мебель. Просторная гостиная запросто вместит и членов семьи, и многочисленных гостей.

ФОТО: KV.EE

Отапливается дом с помощью теплового насоса и камина. В стадии строительства находится собственная котельная, которая будет вырабатывать земляное отопление. Вода - из собственной скважины.