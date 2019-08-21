Аналитик: на тесном рынке труда образовались первые трещины

Полная занятость во втором квартале сохранится

В конце недели Департамент статистики опубликовал результаты исследования рабочей силы за II квартал текущего года. Из него следует, что, по крайней мере, с апреля по июнь на рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Из всех людей в возрасте от 15 до 74 лет в этот период было занято 68,1%. Уровень безработицы в то же время ограничивался 5,1%. Есть все основания констатировать, что рынок труда Эстонии уже два года демонстрирует фактически полную занятость. Хотя точные цифры исследования рабочей силы, основанного на выборке, немного различаются по отдельным кварталам, в среднем безработица на уровне 5% и занятость на уровне 68% сохраняются со второй половины 2017 года. При этом примечательно, что 4% экономического роста в прошлом году уже не смогли улучшить эти показатели. То, что мы достигли потолка, по крайней мере, с точки зрения занятости, подтверждает и то, что столь же высокого уровня занятости во всем Европейском союзе достигли только две страны – Швеция и Голландия. Средний показатель по 28 странам ЕС за последние кварталы также поднялся до наивысшего уровня, однако ограничивается лишь 60%. Стран с более низким уровнем безработицы, чем в Эстонии, значительно больше. Причины этого явления следует искать в среде. На статус безработных в стране неизбежно влияют меры, предлагаемые государством на рынке труда, и социальные пособия, которые в Эстонии таковы, что, вероятно, никогда не позволят нам стать страной с самой низкой безработицей.

Зарегистрированная безработица растет

Однако ситуация на рынке труда уже не такая безоблачная, как раньше. Данные Кассы страхования от безработицы о зарегистрированной безработице свидетельствуют о значительном росте безработицы в летние месяцы по сравнению с прошлым годом. В июне и июле безработных было на 1000 человек больше, чем в тот же период прошлого года. При этом ряды безработных пополняются самыми быстрыми темпами с 2012 года. Об основных причинах этого роста говорилось и в СМИ: это сокращения в энергетическом секторе и обрабатывающей промышленности. Волну более крупных сокращений в энергетическом секторе предотвращает недавнее чрезвычайное решение государства оставить работать часть энергоблоков Нарвских электростанций под предлогом обеспечения бесперебойности поставок. Однако в более долгосрочной перспективе не просматривается, чтобы цена на электроэнергию, производимую из сланца, стала конкурентоспособной, поэтому речь идет лишь о неизбежной отсрочке.

График: изменение числа зарегистрированных безработных по сравнению с тем же периодом прошлого года, %.

ФОТО: SEB

В обрабатывающей промышленности последние масштабные сокращения произошли в швейной промышленности, бизнес-модель которой не может идти в ногу с ростом заработной платы. На самом деле, под угрозой находятся, конечно, и рабочие места в других отраслях. Если сравнить производительность местной промышленности с другими странами, можно найти изрядное количество предприятий, рабочие процессы на которых слишком трудоемки и не способны демонстрировать какую-либо эффективность при средней заработной плате-брутто, непреодолимо приближающейся к 1500 евро.

По этим причинам в ближайшем будущем следует ожидать роста безработицы, а не ее дальнейшего снижения. В то же время отрицательные последствия сокращений имеют ограниченный характер. В первом квартале по-прежнему оставались открытыми более 11 000 должностей, в т. ч. почти 1500 из них в обрабатывающей промышленности. При этом количество предприятий, сетующих на то, что именно нехватка рабочей силы сдерживает рост их бизнеса, нисколько не сократилось.

Проблемы с рабочей силой в Эстонии становятся хроническими