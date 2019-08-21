Трамп отменил госвизит в Данию из-за ее отказа продавать Гренландию

Президент США Дональд Трамп отменил государственный визит в Данию, обосновав это тем, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не желает обсуждать вопрос о продаже Гренландии. "Дания поистине прекрасная страна с чудесными людьми, но из-за заявлений премьер-министра Метте Фредериксен о нежелании обсуждать покупку Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в среду, 21 августа.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 августа 2019 г.

Президент США поблагодарил Фредериксен за прямоту, которая, по его словам, "сэкономила обеим странам огромное количество расходов и усилий", и обещал договориться о новой встрече "когда-нибудь в будущем". Позднее представитель Белого дома уточнил, что Трамп отменил весь визит в Данию, запланированный на 2-3 сентября.

Трамп и его супруга Мелания собирались посетить Данию по приглашению королевы Маргрете Второй. Планировались двусторонние переговоры и встреча с представителями бизнеса. Трамп должен был прибыть в Данию после визита в Польшу на предстоящей неделе.