Бесплатный общественный транспорт не уменьшил автомобильного движения

Хотя бывший министр экономики Кадри Симсон (ЦП) надеялась, что бесплатные автобусы заставят людей отказаться от поездок на личном автомобиле, это до сих пор не так, пишет Postimees.
Хейки Лутс живет в деревне Вайвара в Ида-Вирумаа, но каждое утро ездит на работу в Йыхви. 23 километра, на которые на машине уходит 22 минут, он знает как свои пять пальцев.
Хотя в уезде ходят бесплатные автобусы, сам Лутс за восемь месяцев ни разу ими не воспользовался. И все бы ничего, если бы Лутс (СДПЭ) не был при этом руководителем уездного центра общественного транспорта.
На эту должность он заступил восемь месяцев назад, после того как Департамент шоссейных дорог обнаружил в бухгалтерии Ида-Вируского центра общественного транспорта колоссальный бардак.
«На машине я еду на работу 22 минуты, на общественном транспорте – час и сорок минут. Как вы думаете, на чем я поеду?» - спрашивает он.
Это хорошо подытоживает мысли руководителей и других центров общественного транспорта: бесплатная поездка автоматически не загонит людей в автобусы. Не говоря уже о том, чтобы житель небольшого поселка, который ездит на работу в уездный центр, оставил автомобиль дома и стал ездить на работу автобусом. Намного важнее скорость и удобство.
Поэтому до сих пор ездит на автомобиле и исполнительный директор центра общественного транспорта Ярвамаа Харри Лепаметс (Партия реформ). «Человеку нужно удобство, а время дорого, - говорит он. – Между Пайде и Тюри, где довольно плотный график, еще можно ездить, но в других районах уезда сложнее. Если мне быстро нужно куда-то съездить, на машине получается гораздо быстрее».
Зато глава центра общественного транспорта Тартумаа Тынис Пийр говорит, что опробовал поездки на автобусе. «Я ездил автобусом, но повседневной необходимости в этом нет. Однако я знаю, как устроено автобусное движение и как там ездят, - говорит он. – Несомненно, для человека прежде всего важна скорость, затем удобство и лишь потом смотрят, бесплатно это или нет».
В то же время Лутс убежден, что надо поставить себе целью заманивание людей и машин в автобусы. «Железно!» - говорит он. Станет ли именно бесплатный общественный транспорт такой волшебной палочкой, Лутс сказать не может. «В идеале мог бы стать, - констатирует он. – Но просто так человек на автобус из машины не пересядет».
На машине передвигаются все больше
Цель пересадить людей на автобусы подчеркнула и главный идеолог бесплатного общественного транспорта, предыдущий министр экономики Кадри Симсон. В июне прошлого года Симсон сказала Eesti Päevaleht, что одна из возможностей оценки того, достиг ли бесплатный общественный транспорт своей цели, - посмотреть, сколько людей пользуются автобусами в уездах. Другая возможность – посмотреть на плотность графика движения.
«Факт, что в последние три года плотность движения частных автомобилей ежегодно росла на 5%. Если такая тенденция сохранится, то мы точно не выполним взятые на себя климатические обязательства. Что-то надо в любом случае делать, чтобы количество автомобилей не росло такими темпами», - сказала тогда Симсон.
Postimees проанализировал, в какой мере изменилась плотность движения легковых автомобилей на тех дорогах, где ходят бесплатные автобусы. Для этого мы сравнили данные по дорожному потоку за первое полугодие этого года с тем же периодом прошлого.
За основу мы взяли самый свежий промежуточный отчет о движении Департамента шоссейных дорог. Из 38 проанализированных пунктов движение легковых автомобилей выросло в 29.
Больше автомобилей стало во всех проанализированных пунктах Тартумаа, например, в Ляхте, Юленурме, Тыравере. Из всех этих поселков можно бесплатно добраться на автобусе в уездный центр – Тарту. В первые шесть месяцев больше автомобилей стало и в Ярвамаа – в Мяэ, Пикакюла и Леопалу. Через эти пункты проходят автобусные маршруты, конечная которых находится в уездном центре – Пайде.
«Можно сделать только один вывод: не заметно, чтобы бесплатные автобусы оказали значительное влияние», - говорит транспортный аналитик-консультант Ханнес Лутс.
«Если в каком-то регионе это и оказало влияние – которое невозможно различить в условиях общего роста трафика из-за его незначительности, то оно было непропорционально мало по сравнению с выросшими расходами, которые государство несет на обеспечение бесплатного автобусного транспорта», - добавляет Лутс. Кадри Симсон не видит это в столь мрачном свете. «Во все годы, когда в Эстонии наблюдался рост экономики, росло и количество автомобилей. Но это не означает, что мы должны махнуть рукой и отказаться от предложения людям более экологичной и дешевой альтернативы», - говорит она.
«Как и показывает ваша статистика, есть районы, где после введения бесплатного общественного транспорта наблюдался спад автомобильного движения», - утверждает она.
Симсон приводит кучу других статистических данных, позволяющих измерить успешность эксперимента, покрывающего большую часть Эстонии, – в автобусах стало намного больше пассажиров. «Одно из утверждений при введении бесплатного транспорта состояло в том, что реальная выгода для семейного бюджета побудит людей вернуться в автобусы. Это пытались высмеять, но в некоторых уездах число автобусных пассажиров в годовом сравнении выросло почти на 50%. Это мощный рост», - говорит Симсон.
Побеседовавшие с Postimees руководители четырех уездных центров подтверждают, что в их уезде рост был скачкообразным. В Тартумаа количество пассажиров выросло в прошлом году сразу на 30% и рос продолжается. В июле этого года по сравнению с прошлым, когда был введен бесплатный транспорт, им пользовалось на 16% больше людей.
Откуда такой рост, если люди не отказались от автомобилей? Глава центра общественного транспорта Тартумаа Тынис Пийр не может точно этого сказать, но у него есть свои предположения.
«Одна из причин может состоять в том, что, если раньше на машине ездили вдвоем и планировали поездку в Тарту на работу в одно и то же время, то теперь может быть так, что один человек едет на машине, а второй – на автобусе», - предполагает он.
«Весьма возможно», - комментирует предположение коллеги глава центра общественного транспорта Вильяндимаа Каупо Казе («Отечество»), В то же время он предлагает другое объяснение: люди стали больше ездить на короткие расстояния.
«В Таллинне число пассажиров увеличилось потому, что люди стали больше ездить на короткие расстояния. Если раньше можно было пройти пару остановок пешком, то теперь люди едут до следующей остановки на автобусе», - говорит он. То же предполагает и Харри Лепаметс из Ярвамаа.
«Если раньше на расстояние до трех километров ходили пешком или ездили на велосипеде, то теперь ездят на автобусе. Здесь явно выросла доля таких людей», - говорит он.
Пересадить автомобилистов на автобусы трудно
В то же время главы центров общественного транспорта не знают никого, кто оставил бы автомобиль во дворе и пересел на бесплатный автобус. По словам транспортного аналитика Ханнеса Лутса, нелогично предполагать, что медленный уездный автобус, ходящий по редкому графику, станет серьезной альтернативой автомобилю. Особенно в ситуации, когда еще до введения бесплатного транспорта автобус был значительно дешевле автомобиля.
«Т.е. цена для пользователя автомобиля – недостаточный аргумент в пользу выбора общественного транспорта. Как минимум столь же важна частота движения, время поездки и удобство», - заметил он.
Отчасти с этим согласна и Кадри Симсон: «Автобус никогда не станет столь же удобным, сколь личное транспортное средство, и всех людей мы сможем пересадить из машин на автобус или поезд, но» предложив хорошую и разностороннюю услугу, мы точно увеличим количество людей, предпочитающих общественный транспорт».