Бесплатный общественный транспорт не уменьшил автомобильного движения

Хейки Лутс живет в деревне Вайвара в Ида-Вирумаа, но каждое утро ездит на работу в Йыхви. 23 километра, на которые на машине уходит 22 минут, он знает как свои пять пальцев.

Хотя в уезде ходят бесплатные автобусы, сам Лутс за восемь месяцев ни разу ими не воспользовался. И все бы ничего, если бы Лутс (СДПЭ) не был при этом руководителем уездного центра общественного транспорта.

На эту должность он заступил восемь месяцев назад, после того как Департамент шоссейных дорог обнаружил в бухгалтерии Ида-Вируского центра общественного транспорта колоссальный бардак.

«На машине я еду на работу 22 минуты, на общественном транспорте – час и сорок минут. Как вы думаете, на чем я поеду?» - спрашивает он.

Это хорошо подытоживает мысли руководителей и других центров общественного транспорта: бесплатная поездка автоматически не загонит людей в автобусы. Не говоря уже о том, чтобы житель небольшого поселка, который ездит на работу в уездный центр, оставил автомобиль дома и стал ездить на работу автобусом. Намного важнее скорость и удобство.

Поэтому до сих пор ездит на автомобиле и исполнительный директор центра общественного транспорта Ярвамаа Харри Лепаметс (Партия реформ). «Человеку нужно удобство, а время дорого, - говорит он. – Между Пайде и Тюри, где довольно плотный график, еще можно ездить, но в других районах уезда сложнее. Если мне быстро нужно куда-то съездить, на машине получается гораздо быстрее».

Зато глава центра общественного транспорта Тартумаа Тынис Пийр говорит, что опробовал поездки на автобусе. «Я ездил автобусом, но повседневной необходимости в этом нет. Однако я знаю, как устроено автобусное движение и как там ездят, - говорит он. – Несомненно, для человека прежде всего важна скорость, затем удобство и лишь потом смотрят, бесплатно это или нет».

В то же время Лутс убежден, что надо поставить себе целью заманивание людей и машин в автобусы. «Железно!» - говорит он. Станет ли именно бесплатный общественный транспорт такой волшебной палочкой, Лутс сказать не может. «В идеале мог бы стать, - констатирует он. – Но просто так человек на автобус из машины не пересядет».

На машине передвигаются все больше

Цель пересадить людей на автобусы подчеркнула и главный идеолог бесплатного общественного транспорта, предыдущий министр экономики Кадри Симсон. В июне прошлого года Симсон сказала Eesti Päevaleht, что одна из возможностей оценки того, достиг ли бесплатный общественный транспорт своей цели, - посмотреть, сколько людей пользуются автобусами в уездах. Другая возможность – посмотреть на плотность графика движения.