В Ыйсмяэ построят новую пешеходно-велосипедную дорожку

В среду в Ыйсмяэ начнется строительство пешеходно-велосипедной дорожки при Палдиском шоссе, это станет продолжением реконструкции развязки Хааберсти и соединит участки дорожки, созданные при строительстве бетонной дороги на Палдиском шоссе, сообщила BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.
Вице-мэр Калле Кландорф рассказал, что при планировании трассы пешеходно-велосипедной дорожки учитывались необходимость максимально сохранить существующее озеленение и перспектива расширения Палдиского шоссе, на котором запланировано по две полосы в каждом направлении. «На перекрестке Палдиского шоссе при озере Харку и въезде на Ыйсмяэ теэ для безопасности пешеходов будут созданы островки безопасности с гранитными бордюрами», - добавил Кландорф.
Длина пешеходно-велосипедной дорожки составит 1,2 км, ширина асфальтового покрытия – 4 метра. На этом участке установят три скамьи, мусорные ящики и оборудуют места для отдыха со стойками для велосипедов. Освещение вдоль дорожки будет светодиодным, с особым освещением и камнями Брайля для слабовидящих на переходах.
По заказу Таллиннского коммунального департамента проектную документацию составило предприятие Teedeprojekt OÜ. Строительные работы осуществит Warren Teed OÜ, договорная стоимость работ – 470 тысяч евро.
Дорожка будет открыта в конце октября.