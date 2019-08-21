В Ыйсмяэ построят новую пешеходно-велосипедную дорожку

Вице-мэр Калле Кландорф рассказал, что при планировании трассы пешеходно-велосипедной дорожки учитывались необходимость максимально сохранить существующее озеленение и перспектива расширения Палдиского шоссе, на котором запланировано по две полосы в каждом направлении. «На перекрестке Палдиского шоссе при озере Харку и въезде на Ыйсмяэ теэ для безопасности пешеходов будут созданы островки безопасности с гранитными бордюрами», - добавил Кландорф.