Росреестр переименовал Владимира Путина в Игоря Сергеева-Градского

Речь идет о квартире площадью 139 квадратных метров, расположенной на Васильевском острове. Ее Владимир Путин получил в качестве служебного жилья в начале 90-х, а в 1995 году приватизировал это жилье. После переезда Путина в Москву владельцем квартиры числилась теща президента Екатерина Шкребнева. После ее смерти квартира по свидетельству о праве на наследство отошла сначала к ее дочери Ольге Цомаевой, а затем к бывшей жене Владимира Путина.

Ранее вся эта информация содержалась в документах на эту квартиру, которые можно было получить в Росреестре, но какое-то время назад данные о бывших владельцах квартиры изменились. Вместо Владимира Путина, его бывшей супруги и двух дочерей теперь указаны Игорь Петрович Сергеев-Градский, его жена Любовь и дочери Инна и Алла.

Как отмечается в публикации, людей по фамилии Сергеев-Градский журналисты не смогли найти ни в Петербурге, ни в Москве, но совпадение дат получения и утраты права собственности на жилье говорят о том, что под новыми именами скрываются президент и члены его семьи.