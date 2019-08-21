Росреестр переименовал Владимира Путина в Игоря Сергеева-Градского

Имена президента России Владимира Путина, его бывшей жены Людмилы, а также дочерей Марии и Катерины пропали из списка бывших собственников квартиры, в которой семья президента жила в Санкт-Петербурге в 90-х годах прошлого века. На это обратили внимание журналисты "Собеседника", передает Realty.newsru.com.
Речь идет о квартире площадью 139 квадратных метров, расположенной на Васильевском острове. Ее Владимир Путин получил в качестве служебного жилья в начале 90-х, а в 1995 году приватизировал это жилье. После переезда Путина в Москву владельцем квартиры числилась теща президента Екатерина Шкребнева. После ее смерти квартира по свидетельству о праве на наследство отошла сначала к ее дочери Ольге Цомаевой, а затем к бывшей жене Владимира Путина.
Ранее вся эта информация содержалась в документах на эту квартиру, которые можно было получить в Росреестре, но какое-то время назад данные о бывших владельцах квартиры изменились. Вместо Владимира Путина, его бывшей супруги и двух дочерей теперь указаны Игорь Петрович Сергеев-Градский, его жена Любовь и дочери Инна и Алла.
Как отмечается в публикации, людей по фамилии Сергеев-Градский журналисты не смогли найти ни в Петербурге, ни в Москве, но совпадение дат получения и утраты права собственности на жилье говорят о том, что под новыми именами скрываются президент и члены его семьи.
Отметим, что Росреестр не впервые меняет имена собственников примечательных объектов недвижимости. Например, собственником участков и квартир ряда высокопоставленных лиц, включая главу "Роснефти" Игоря Сечина и замглавы Минобороны Руслана Цаликова, значится Российская Федерация. Кроме того, в 2016 году в выписках о недвижимости, которая принадлежит сыновьям генерального прокурора России Юрия Чайки их имена были заменены на ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, а затем из выписок и вовсе исчезли имена владельцев недвижимости.