"Барселона" вовсю готовится к презентации Неймара

Несмотря на то, что переход Неймара из "Пари Сен-Жермен" в Барселону стал главной трансферной мыльной оперой лета и стороны все еще далеки от соглашения, каталонский клуб вовсю готовится к презентации бразильского форварда.

Ранее появлялась информация, что на Неймара также претендует другой испанский клуб – мадридский «Реал». «Сливочные» ведут переговоры с «ПСЖ». При этом и парижане, и сам нападающий хотят расстаться до закрытия летнего трансферного окна, однако для этого клубу должно поступить достаточно выгодное предложение.