Ср, 21.08.2019
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  • Россияне не готовы строить планы на будущее. Веры, что через 20 лет жить станет лучше, нет

Россияне не готовы строить планы на будущее. Веры, что через 20 лет жить станет лучше, нет

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Владимир Путин вышел в народ.

ФОТО: ALEKSEY NIKOLSKYI / Sputnik

Более 60 процентов россиян не готовы строить планы на будущее из-за неблагоприятной ситуации, в том числе финансовой. По данным опроса, опубликованного на сайте Фонда общественного мнения (ФОМ), две трети опрошенных россиян (62%) считают, что ситуация в стране не слишком благоприятна для планирования будущего.

Каждый пятый из них заявил, что не уверен в завтрашнем дне. Еще 12% объясняют свою позицию низким уровнем жизни, маленькими зарплатами и пенсиями. Россияне также не готовы сейчас планировать будущее из-за роста цен (10%), безработицы (6%), недовольства работой властей (5%), экономических и социальных проблем (по 4%). 28% респондентов назвали ситуацию в стране благоприятной для планирования. 5% из них объясняют это тем, что в стране сейчас все хорошо, 4% заявили, что планировать нужно всегда, передает NEWSru.

Большинство россиян стараются планировать свою жизнь, но многие из них только на короткие сроки (41%). На средние сроки планируют 18% опрошенных, на длительные - 16%. Почти четверть респондентов сказали, что не стараются планировать свою жизнь.

Опрос ФОМ также показал, что четверть россиян ожидают через 20 лет улучшения ситуации в экономике России и финансовой сфере, 30% считают, что положение дел останется таким же, а 22% прогнозируют ухудшение. 35% респондентов предполагают, что через 20 лет доверия между россиянами будет меньше, обратной позиции придерживаются 12%, еще треть заявили, что в этом отношении ничего не изменится. Кроме того, 32% ожидают ухудшения качества образования, 30% считают, что его уровень останется таким же, а 25% - что качество образования станет лучше.

Другой недавний опрос ФОМ касался материального положения жителей России за последние два-три месяца. У 24% россиян материальное положение ухудшилось, 67% опрошенных ответили, что их благосостояние за этот срок практически не изменилось. Позитивные изменения в своей жизни увидели 8% сограждан.

При этом 12% респондентов признались, что денег не хватает на еду. Каждый четвертый ответил, что средств хватает на питание, но не на одежду. В целом, каждый десятый россиянин (11%) оценивает свое нынешнее материальное положение, как хорошее, 60% сограждан - как среднее, и 28% участников опроса, как плохое. 39% россиян не ждут каких-либо изменений в ближайший год для своего материального положения, 22% респондентов рассчитывают его изменить в лучшую сторону, и 18% опрошенных полагают, что станет хуже.

Одним из свидетельств неверия в лучшую жизнь стало и падение рейтинга действующего президента: многих россиян напрягает и даже удивляет, что доходы продолжают падать после кризиса, острая фаза которого формально закончилась в 2016 году. По оценкам экспертов, надежды россиян на улучшение качества образования, здравоохранения и уровня социальных благ оказались перечеркнуты в том числе пенсионной реформой, которая показала, что в будущем россияне начнут больше работать за те же деньги.

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