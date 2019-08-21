Россияне не готовы строить планы на будущее. Веры, что через 20 лет жить станет лучше, нет

Каждый пятый из них заявил, что не уверен в завтрашнем дне. Еще 12% объясняют свою позицию низким уровнем жизни, маленькими зарплатами и пенсиями. Россияне также не готовы сейчас планировать будущее из-за роста цен (10%), безработицы (6%), недовольства работой властей (5%), экономических и социальных проблем (по 4%). 28% респондентов назвали ситуацию в стране благоприятной для планирования. 5% из них объясняют это тем, что в стране сейчас все хорошо, 4% заявили, что планировать нужно всегда, передает NEWSru.

Большинство россиян стараются планировать свою жизнь, но многие из них только на короткие сроки (41%). На средние сроки планируют 18% опрошенных, на длительные - 16%. Почти четверть респондентов сказали, что не стараются планировать свою жизнь.

Опрос ФОМ также показал, что четверть россиян ожидают через 20 лет улучшения ситуации в экономике России и финансовой сфере, 30% считают, что положение дел останется таким же, а 22% прогнозируют ухудшение. 35% респондентов предполагают, что через 20 лет доверия между россиянами будет меньше, обратной позиции придерживаются 12%, еще треть заявили, что в этом отношении ничего не изменится. Кроме того, 32% ожидают ухудшения качества образования, 30% считают, что его уровень останется таким же, а 25% - что качество образования станет лучше.

Другой недавний опрос ФОМ касался материального положения жителей России за последние два-три месяца. У 24% россиян материальное положение ухудшилось, 67% опрошенных ответили, что их благосостояние за этот срок практически не изменилось. Позитивные изменения в своей жизни увидели 8% сограждан.

При этом 12% респондентов признались, что денег не хватает на еду. Каждый четвертый ответил, что средств хватает на питание, но не на одежду. В целом, каждый десятый россиянин (11%) оценивает свое нынешнее материальное положение, как хорошее, 60% сограждан - как среднее, и 28% участников опроса, как плохое. 39% россиян не ждут каких-либо изменений в ближайший год для своего материального положения, 22% респондентов рассчитывают его изменить в лучшую сторону, и 18% опрошенных полагают, что станет хуже.