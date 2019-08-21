Ср, 28.08.2019
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  • На этой неделе будет приостановлена работа инфосистемы Налогового департамента

На этой неделе будет приостановлена работа инфосистемы Налогового департамента

Налогово-таможенный департамент

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

В инфосистеме Налогово-таможенного департамента (MTA) 30 августа с 17.00 планируются приостановки работы для обновления и перестройки портала.

Обновления в среде самообслуживания будут внесены 31 августа, а к вечеру 1 сентября все функции будут восстановлены, сообщил департамент.

На время будут приостановлены связанные с X-tee услуги e-maksuameti/e-tolli и базы данных MTA, нельзя будет также направлять запросы в инфосистему MTA.

Обновленная среда обслуживания e-MTA откроется 31 августа, однако следует учесть, что обновление отдельных услуг будет продолжаться до 1 сентября. В одно время будет нарушаться работа одной электронной услуги.

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