Работа инфосистемы Налогового департамента будет приостановлена

Обновления в среде самообслуживания будут внесены 31 августа, а к вечеру 1 сентября все функции будут восстановлены, сообщил департамент.

На время будут приостановлены связанные с X-tee услуги e-maksuameti/e-tolli и базы данных MTA, нельзя будет также направлять запросы в инфосистему MTA.