Работа инфосистемы Налогового департамента будет приостановлена

В инфосистеме Налогово-таможенного департамента (MTA) 30 августа с 17:00 планируются приостановки работы для обновления и перестройки портала.
Обновления в среде самообслуживания будут внесены 31 августа, а к вечеру 1 сентября все функции будут восстановлены, сообщил департамент.
На время будут приостановлены связанные с X-tee услуги e-maksuameti/e-tolli и базы данных MTA, нельзя будет также направлять запросы в инфосистему MTA.
Обновленная среда обслуживания e-MTA откроется 31 августа, однако следует учесть, что обновление отдельных услуг будет продолжаться до 1 сентября. Одномоментно будет нарушаться работа одной электронной услуги.