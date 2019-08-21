Бывший наставник сборной России рассказал о своей страшной болезни

Об этом он объявил в открытом письме, которое опубликовал сайт Eurohoops.

"Несколько месяцев назад мне поставили диагноз Это болезнь, которая имеет много форм и проявляется по-разному у разных людей, — заявил Блатт. — Когда я преодолел первоначальный шок и боль от понимания того, как это могло произойти и как может изменить мою жизнь, я решил, что ничего не сдамся. Я собираюсь найти способы продолжить нормальную жизнь, насколько это возможно. Как тренер, я знаю, как руководить. И я буду вести эту битву."

После признания Блатта о своей болезни, израильский специалист получил множество слов поддержки, в том числе и от казанского "УНИКСа" и клубов НБА, где Блатт тренировал.

"Я получил очень много сообщений и звонков со словами поддержки, в том числе от моих друзей из России, — цитируют Блатта «Известия». — Мой телефон был явно не готов к такому и постоянно выключался. Такая реакция баскетбольного сообщества лишний раз убеждает меня, что я должен продолжать свою борьбу и не оставлять работу тренера. Руководство «Олимпиакоса» поддерживает меня, и я постараюсь добиться успехов с командой в новом сезоне, несмотря на все сложности, которые выпали на моем пути."