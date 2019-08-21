«Запрещенный» август, или Почему в России не празднуют победу над путчем?

Существует лишь официальный (невыходной) День российского флага 22 августа, но и он в этом году «перенесен» на 24-е, потому что в субботу удобнее устраивать концерты. В Москве в этот день состоится большое «патриотическое» шоу – и весьма примечательно, что именно под его предлогом власти запретили оппозиции провести очередной митинг.

Хотя в августе 1991 года именно массовые гражданские выступления изменили историю, сегодня они не ко двору: «День флага» полностью переосмыслен и трактуется теперь не как демократическая революция, но как поддержка нынешней российской власти.

Можно кинуть камешек в огород украинских друзей, которые порой заявляют, что «Майдан в России невозможен». Московская августовская революция 1991 года по сути и являлась «первым Майданом».

А вот один из главных государственных праздников Эстонии – День восстановления независимости 20 августа – традиционно отмечается довольно массовыми культурными мероприятиями. Исторически он как раз связан с тогдашними московскими событиями – это постановление Верховного Совета Эстонии стало ответом на путч ГКЧП. Причем ответом довольно рискованным – 20 августа провал путча был еще неочевиден…

Но все-таки народные протесты в Москве тогда победили. Кстати, тут можно кинуть камешек в огород украинских друзей, которые порой заявляют, что «Майдан в России невозможен». Московская августовская революция 1991 года по сути и являлась «первым Майданом». И если Эстония восстановила независимость 20 августа, то Украина провозгласила ее только 24-го, когда в Москве уже всё было решено.

Если бы после провала путча кто-то сказал, что через четверть века в «свободной России» будет имперская диктатура, такого человека бы засмеяли или сочли сумасшедшим.

Понятно, почему нынешняя российская власть не хочет вспоминать те события. Они вызывают у нее неприятные ассоциации, потому что показывают эту власть, которая разгоняет мирные гражданские протесты, наследниками тех самых путчистов, что ввели войска в Москву.

Однако и для нынешней московской оппозиции праздновать очередную годовщину Августа тоже нелепо. Потому что возникает неудобный вопрос: вы действительно считаете себя победителями? Непредсказуемая российская история совершила странный пируэт. Если бы после провала путча кто-то сказал, что через четверть века в «свободной России» будет имперская диктатура, такого человека бы засмеяли или сочли сумасшедшим. Хотя гулявший тогда стишок оказался пророческим:

Товарищ, верь, пройдет она – и демократия, и гласность

И вот тогда госбезопасность припомнит наши имена.

Достойным празднованием тех событий стало бы их продолжение в новой реальности. И действительно, московские протесты текущего года, о которых я писал в прошлой колонке, своими настроениями чем-то похожи на августовские 28-летней давности. Граждане готовы защищать свое право на выбор. Но эти акции все же не достигают исторического размаха – миллионные митинги 1991 года просто по своему факту не требовали никаких «согласований» с властями.