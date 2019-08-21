Эстонский банк передал данные клиента российским налоговикам: это пополнило казну России на миллион евро

Российская Федеральная налоговая служба (ФНС), получив ретроспективно данные от эстонского банка, подтверждающие вывод прибыли одной российской компании за рубеж, смогла потребовать от этой компании уплаты дополнительно 75 млн рублей налогов, пеней и штрафа (более 1 миллиона евро), пишет РБК.
Это первый публичный случай, когда налоговые органы России использовали международное соглашение ретроспективно.
Инспекция ФНС по российскому городу Иваново уличила ЗАО «Экстра», которому принадлежит ряд гипермаркетов в регионе, в необоснованной налоговой выгоде, сообщается в решении областного арбитражного суда РФ от 19 июля 2019 года. Согласно собранным данным, компания выводила прибыль в Эстонию через техническую фирму на Кипре и на этом основании воспользовалась формальным правом платить налог с дивидендов по сниженной ставке 5% (вместо стандартных 15%), следует из решения суда.
Полученная российскими налоговиками выписка за 2014–2015 годы со счета в эстонском банке, название которого не разглашается, позволила ФНС потребовать с компании «Экстра» уплаты дополнительно 75 млн руб. налогов, пеней и штрафа. Получение данных от Эстонии стало возможным благодаря международной Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам (Страсбургская конвенция).
И хотя в России документ вступил в силу 1 июля 2015 года и распространяется на налоговые периоды начиная с 2016 года, Эстония в деле «Экстры» раскрыла России информацию за более ранний период – 2014–2015 годы.
Это свидетельствует о том, что налоговые органы могут запросить и успешно использовать данные за периоды, предшествующие вступлению в силу Страсбургской конвенции. Прецедент «Экстры» – серьезное предупреждение уклонистам, говорят юристы.