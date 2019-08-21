Месси вскоре вернется в строй после травмы

Восстановление аргентинца проходит успешно, он приступил к более интенсивным занятиям и начал тренироваться с мячом.

Во вторник 32-летний игрок занимался по индивидуальной программе, хотя ожидалось, что к этому времени он вернется в общую группу.

В скором времени Месси должен вернуться в общую группу, окончательное решение о его участии в игре будет принято по итогам тренировок «Барсы» в пятницу и субботу.