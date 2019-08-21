Нотариусы перестанут зарабатывать в пятнадцать раз больше, чем судьи!

Это позволит потребителям выбрать нотариуса, который предложит ту же услугу по приемлемой для них цене. В результате этого изменения конкуренция будет оказывать давление на стоимость нотариального оформления дорогостоящих сделок с недвижимостью и других нотариальных актов, за которые сейчас взимают плату, которая выше разумного уровня. Кроме того, ценовая конкуренция обеспечивает большую прозрачность выбора нотариусов.

Размер нотариальных сборов предусмотрены законом, но полученный от них доход не перечисляется в государственный бюджет, а направляется на покрытие расходов нотариусов и является источником их доходов. Согласно анализу, средний нотариус в Эстонии зарабатывает как три судьи, а нотариус с самым высоким доходом зарабатывает, как пятнадцать судей! Нотариусы имеют такие высокие доходы, потому что государство не контролирует размеры нотариальных сборов. В условиях свободного рынка это представляется неправильным. Ценовая конкуренция даст клиенту возможность получить информацию о стоимости услуг разных нотариусов. В настоящее время нотариусы получают большой доход от удостоверения крупных сделок с недвижимостью, и им не разрешается взимать плату ниже установленной законом ставки.