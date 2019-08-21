Пожилой гость из России прятал в своем автомобиле контрабандные сигареты

В понедельник, 19 августа, около 9:00 при проверке на пропускном пункте Лухамаа в автомобиле Renault Megane с российскими регистрационными знаками, который вел 74-летний гражданин России, таможенный контроль обнаружил в оборудованном в корпусе автомашины тайнике 38 700 сигарет сообщила в среду BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.