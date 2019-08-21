Ср, 21.08.2019
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  • Пожилой гость из России прятал в своем автомобиле контрабандные сигареты

Пожилой гость из России прятал в своем автомобиле контрабандные сигареты

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Сигареты. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В понедельник сотрудники таможни обнаружили во въезжавшем из России автомобиле большое количество контрабандных сигарет.

В понедельник, 19 августа, около 9:00 при проверке на пропускном пункте Лухамаа в автомобиле Renault Megane с российскими регистрационными знаками, который вел 74-летний гражданин России, таможенный контроль обнаружил в оборудованном в корпусе автомашины тайнике 38 700 сигарет сообщила в среду BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.

Произошедшее расследует Налогово-таможенный департамент.

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