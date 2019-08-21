Репс: сегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым

«Дополнительные государственные субсидии были направлены верно и принесли пользу 59 тысячам молодых людей, и это позволило привлечь к деятельности по интересам на 63 процента больше ребят, чем это было бы возможно без субсидий. Обратная связь, полученная от местных самоуправлений, позволяет мне с уверенностью говорить о том, что сегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым», - отметила министр образования Майлис Репс.

По словам министра, для государства очень важно, чтобы молодые люди могли принимать участие именно в такой деятельности по интересам, которая их действительно интересует. «Мне очень приятно, что для всех местных самоуправлений страны, как и для государства, молодежь находится в приоритете, и в развитие сферы работы с молодежью вносится заметный вклад», - добавила министр Репс. По ее оценке, дополнительные государственные субсидии крайне важны для того, чтобы обеспечить разнообразие образования и деятельности по интересам, и государство продолжит оказывать поддержку.

Молодежь хочет проявлять большую инициативу

Отзывы об использовании субсидий свидетельствуют о том, что несмотря на то, что для многих местных самоуправлений молодежь находится в приоритете, самих молодых людей к планированию деятельности в этой сфере привлекают недостаточно. «Выяснилось, что для выяснения потребностей молодежи большего всего полагались на помощь работников молодежной сферы. Несомненно, они являются важными посредниками между молодежью и теми, кто принимает решения, но нельзя считать нормальной ситуацию, когда решения о том, что интересует молодежь, принимают только взрослые, - сказала министр Репс. – Молодежные работники, разумеется, очень хорошо знают молодых ребят, но их участие не может заменить непосредственное участие молодежи. Сами ребята хотели бы проявлять больше инициативы в этом вопросе. Призываю местные самоуправления в большей степени привлекать молодежь, давать им больше возможностей для выражения своего мнения, и спрашивать совета у молодежных представительств».

Новые возможности для обмена лучшими практиками

Информацию о деятельности и начинаниях, ставших возможными благодаря субсидиям, можно найти в новом тематическом цифровом сборнике. Ознакомиться с ним можно на странице Эстонского центра молодежной работы по адресу noortehuviheaks.entk.ee. Данные, собранные центром, позволяют составить представление о том, как молодежная работа развивается в городах и уездах, и познакомиться с успешными проектами. Также сборник будет интересен тем, кто работает с молодежью – они могут ознакомиться с опытом коллег из других регионов.

Субсидии оказали положительное влияние

Дополнительные государственные субсидии на образование и деятельность по интересам в размере 20 миллионов евро были выделены в период с 1 сентября 2017 по 31 декабря 2018 года. К этой сумме добавился вклад местных самоуправлений в размере почти 82 миллионов евро. Это означает, что за период в полтора года в развитие сферы работы с молодежью было инвестировано более 100 миллионов евро.

Субсидии выделялись местным самоуправлениям с условием, что для их использования будет составлена программа с учетом потребностей региона. По оценке местных самоуправлений субсидии оказали положительное влияние на молодежь, а составление программ помогло им лучше понять роль молодежи и ее потребности.