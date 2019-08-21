Икона. Снимок иллюстративный. ФОТО: Mikhail Japaridze / Mikhail Japaridze/TASS

Основатель Музея русской иконы предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции.

О его гибели сообщили в Facebook искусствовед Ирина Языкова и директор Научного Центра восточно-христианской культуры Алексей Лидов, эту же информацию подтвердил в интервью РИА Новости бывший сотрудник музея Сергей Брюн.

Вертолет с тремя людьми на борту упал 20 августа в проливе на востоке Пелопоннеса после того, как задел провода линии электропередачи.

При крушении погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин.Точные причины крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий.

«Это он, Михаил Абрамов. Вчера эта информация прошла. Мы не верили. Но это мне подтвердил его личный помощник. Есть люди, которые связывались с его семьей, есть люди, которые общались с директором музея. К сожалению, сомнений нет, он погиб», - сказал собеседник агентства.

Музей русской иконы - это частный музей, созданный по инициативе предпринимателя и мецената, владельца компании «Плаза девелопмент» Михаила Абрамова. Собрание музея насчитывает около 5000 единиц хранения.

Среди них иконы, деревянная скульптура, шитье и литье, уникальная коллекция эфиопского православного искусства, подлинная 200-летняя старообрядческая беспоповская молельня, перевезенная из Тверской области.

Музей существует только на средства его основателя, его посещение бесплатно для всех, также бесплатны все мероприятия, проходящие в музее.