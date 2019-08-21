Галерея: выбраны самые красивые приусадебные сады Пирита

«Передвигаясь по Пирита, мы снова и снова любуемся красивыми и интересными садами. Жюри конкурса пришлось выбирать между красивыми и очень красивыми», - сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Сад семьи Лайди - победитель этого года – прекрасный целостный организм, в котором нашлось место для декоративных растений и плодовых кустарников, а также для садовой скульптуры, причем без перебора, всего в меру. Сад занявшей второе место Ольги Трейфельдт выделяется своей стилистической чистотой и небольшими, но привлекательными декоративными элементами. В дополнение к интересному подбору растений сад Трейфельд стоит отметить и за его тщательную ухоженность.

Сад Тармо Оякяэру, занявший третье место, очаровал своей простотой и показал, что для создания красивого домашнего сада нужно не так уж и много.

«Уход за садом - это большая работа, которая требует времени и самоотверженности, но чем больше в Пирита привлекательных садов, тем больше каждый может гордиться своим домом и тем сильнее чувство общности», - отметил Лийнат. Старейшина призвал пиритаских домовладельцев принять участие в конкурсе и в следующем году и получить достойные призы. В этом году лучшие садоводы-любители Пирита были награждены призами магазина Võluaed, питомника Клоостриметса и Управы района.