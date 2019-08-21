Мать и дочь, выигравшие в Bingo Loto более 380 000 евро, рассказали, на что потратят деньги

В среду, 31 июля, в телепередаче Suur lotokolmapäev был разыгран джекпот Bingo Loto на сумму 380 137 евро. Счастливый билет в тапаском магазине Grossi купила местная жительница.
Женщина пришла в офис Eesti Loto для оформления выигрыша вместе с дочерью, благодаря которой она и узнала о своей победе. Девочка, услышавшая об отправившемся в Тапа главном призе, призвала мать проверить свои билеты. В тот день на руках матери было три билета с двумя игровыми полями. Для нее стало большим потрясением, когда на одном билете сошлись все цифры.
У победительницы нет каких-то грандиозных планов, важнее всего - дети и дом, да и жилищный кредит все-таки надо погасить.
О своей победе она рассказала лишь детям, намерений делиться с кем-либо еще этой новостью, у нее нет.