Мать и дочь, выигравшие в Bingo Loto более 380 000 евро, рассказали, на что потратят деньги

Женщина пришла в офис Eesti Loto для оформления выигрыша вместе с дочерью, благодаря которой она и узнала о своей победе. Девочка, услышавшая об отправившемся в Тапа главном призе, призвала мать проверить свои билеты. В тот день на руках матери было три билета с двумя игровыми полями. Для нее стало большим потрясением, когда на одном билете сошлись все цифры.