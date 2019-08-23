Борьба во имя будущего была одновременно и борьбой за прошлое

В то же время ПМР оказался в фокусе противоречивых интересов в исторической политике. Эстонский народный фронт поначалу требовал в комиссии Яковлева перевести проблему ПМР в международный контекст, но был вынужден отступить. Украина и Белоруссия, которые больше всех выиграли от ПМР, выступали категорически против новой интерпретации пакта. Литва, независимость которой внешне зависела от ПМР, также не была заинтересована во всестороннем раскрытии этой проблемы, поскольку территориальные аспекты секретного соглашения открыли бы для Вильнюса ящик Пандоры. Польская коммунистическая верхушка в течение многих лет пыталась обсудить с Москвой разные аспекты прошлого, особенно в связи с массовым расстрелом в Катыни, но, к счастью для литовцев, вопрос о Вильнюсе не поднимался. Подобное требование только лило бы воду на мельницу реакционных сил в Советском Союзе. По этим причинам Сависаар пообещал в Комиссии по ПМР, что осуждение ПМР не связано с отделением той или иной советской республики от СССР или с изменением границ.

На самом деле это обещание и гроша ломаного не стоило. Балтийские национальные движения интерпретировали решение съезда народных депутатов от 24 декабря объявить ПМР неправомерным как оценку того, что аннексия стран Балтии была незаконной. И это несмотря на то, что между ПМР и аннексией 1940 года не было непосредственной связи (можно ведь представить ситуацию, когда за соглашением о разделе сфер интересов последует законная аннексия, к тому же секретный протокол к ПМР не определял, каким образом Советский Союз реализует свои интересы в своей сфере – по правде говоря, немецкая сторона была даже обеспокоена советской интерпретацией, что проявилось в июне-августе 1940 года). Но в вихре острой политической борьбы детали никого не интересовали.

В конечном итоге Балтийская цепь прошла с огромным успехом, выведя дискурс балтийских национальных движений на первые полосы мировых газет и телевизионных новостей. Балтийская цепь подтвердила позицию большинства западных стран о том, что Эстония, Латвия и Литва были незаконно аннексированы. Следует признать, что косвенно ПМР и непризнание были связаны, потому что, если бы в 1940 году Советский Союз не оказался в одной компании с Германией, политика непризнания в таком виде, вероятно, не сформировалась бы. Поэтому во всех отношениях правильно напомнить, что Сталин – «спаситель» западной демократии и победитель в войне, – был в 1939-1941 годах сообщником преступлений Гитлера.