В связи с ПМР и Балтийской цепью стоило бы особо отметить двух людей. Первый – это Эндель Липпмаа, возглавивший устремления прибалтийских союзных республик обнародовать ПМР на съезде народных депутатов СССР и затем признать его неправомочным. Именно по его предложению Горбачев позволил сформировать соответствующую комиссию (под руководством А. Яковлева), что внешне было в духе политики гласности и общего внутреннего курса страны на обновление. В то же время Горбачев прятал секретные протоколы к ПМР в кремлевском архиве, утверждая, будто они не найдены, и, очевидно, надеясь, что комиссии удастся замять этот вопрос. Второй человек – это Эдгар Сависаар, предложивший 14 июля 1989 года руководителям латвийского и литовского народных фронтов провести в ознаменование годовщины ПМР небывалую демонстрацию, связав столицы стран Балтии живой цепью, образованной взявшимися за руки людьми. Целью этой акции было оказание давления на Москву с тем, чтобы она как можно быстрее признала наличие секретных протоколов.