Организаторы Всемирного дня чистоты приглашают в сентябре участвовать в уборке

Цель инициативы, помимо уборки мусора – обратить внимание на глобальную проблему мусора в мире и вдохновить различные секторы искать решения совместно. В прошлом году в первом Всемирном дне чистоты больше всего участников откликнулись в Индонезии – 7,6 миллионов человек. В этом году они хотят привлечь к уборке уже 15 миллионов. «Поскольку в Индонезии почти 17 500 островов и 265 миллионов человек, для них один несомненный вызов - выстроить в развивающемся обществе потребления надежную систему обращения с отходами и сохранять ее эффективность», - пояснила президент всемирной организации НКО Let's Do It World Хейди Солба.

В этом году примечательны государства Латинской Америки: прошедшая в Эль-Сальвадор лидерская академия Lets Do It World дала мощный толчок местным гражданским организациям к началу организации уборок в своих странах. Также все чаще к Всемирному дню чистоты присоединяются одиночные острова, например, небольшие острова, для которых проблема мусора стоит наиболее остро; главным образом это острова в Океании и Карибском море.

По словам исполнительного директора НКО Let's Do It World Аннели Охвриль, не все страны участвуют в этом году во Всемирном дне чистоты, поскольку предпочитают сконцентрировать свои силы на уборке 2020 года. Например, Греция, Португалия, Армения. Поскольку кампании Всемирного дня чистоты требуют много ресурсов, как людей, так и средств (в Эстонии весь Всемирный день чистоты возможен только благодаря волонтерской работе из-за отсутствия финансирования), некоторые страны решили пропустить этот год, чтобы лучше подготовиться в 2020 году. В этих странах есть действующие команды Lets Do It World.