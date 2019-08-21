Организаторы Всемирного дня чистоты приглашают в сентябре участвовать в уборке

«Мир в настоящий момент столкнулся с двумя крупными катастрофами, уничтожающими окружающую среду, - потепление климата и уменьшение биоразнообразия. Мы все должны признать, что жить по-старому больше невозможно, и заняться поисками нового стиля жизни, - заявил руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Март Нормет, – Уборка – это самое меньшее, что мы можем сделать, но это и первый шаг, который нам необходимо совершить».

«Мы в Эстонии являемся в мире рупорами или теми, кто указывает направление – своего рода пионеры, так как организуем Всемирный день чистоты на всей планете. В этом наша особенность, - заявил Нормет. - Именно такое совместное проведение времени – это единственная возможность совершить реальные перемены».

На Всемирный день чистоты в Эстонии можно зарегистрироваться на странице maailmakoristus.ee.

Цель инициативы, помимо уборки мусора – обратить внимание на глобальную проблему мусора в мире и вдохновить различные секторы искать решения совместно. В прошлом году в первом Всемирном дне чистоты больше всего участников откликнулись в Индонезии – 7,6 миллионов человек. В этом году они хотят привлечь к уборке уже 15 миллионов. «Поскольку в Индонезии почти 17 500 островов и 265 миллионов человек, для них один несомненный вызов - выстроить в развивающемся обществе потребления надежную систему обращения с отходами и сохранять ее эффективность», - пояснила президент всемирной организации НКО Let's Do It World Хейди Солба.

«Мусор – это глобальная проблема, она влияет на каждого человека на планете. У мусора нет государственных границ. Нам может показаться, что проблема надумана, ведь каждый день мы не видим горы мусора. В действительности же связанные с мусором бедствия растут как на дрожжах», - пояснила Солба, отметив, что к 2020 году организация ставит себе весьма амбициозную цель – привлечь к Всемирному дню чистоты 70 миллионов человек.

В этом году примечательны государства Латинской Америки: прошедшая в Эль-Сальвадор лидерская академия Lets Do It World дала мощный толчок местным гражданским организациям к началу организации уборок в своих странах. Также все чаще к Всемирному дню чистоты присоединяются одиночные острова, например, небольшие острова, для которых проблема мусора стоит наиболее остро; главным образом это острова в Океании и Карибском море.

По словам исполнительного директора НКО Let's Do It World Аннели Охвриль, не все страны участвуют в этом году во Всемирном дне чистоты, поскольку предпочитают сконцентрировать свои силы на уборке 2020 года. Например, Греция, Португалия, Армения. Поскольку кампании Всемирного дня чистоты требуют много ресурсов, как людей, так и средств (в Эстонии весь Всемирный день чистоты возможен только благодаря волонтерской работе из-за отсутствия финансирования), некоторые страны решили пропустить этот год, чтобы лучше подготовиться в 2020 году. В этих странах есть действующие команды Lets Do It World.

После Всемирного дня чистоты в прошлом году в Эстонии родилась одна из крупнейших организаций по защите окружающей среды – НКО Lets Do It World, которая создана организаторами Всемирного дня чистоты со всего мира, и главная квартира которой находится в Эстонии. Президент организации Хейди Солба занималась созданием международной сети «Сделаем!» (Teeme Ära) последние четыре года.

Всемирная уборка – ротируемый проект, это означает, что каждый год его организацией занимается какое-то одно государство, чтобы сделать заметнее деятельность движения и признать заслуги других государств. В этом году рекламной кампанией Всемирного дня чистоты занимается Косово – самая успешная команда прошлого года, которая сумела привлечь к уборке страны 10 процентов населения.

Штаб-квартиру Всемирного дня чистоты в Эстонии поддерживают своими ресурсами: Pocosys, Pipedrive, Dagcoin, Europark, Hydroscand, Meedius, Sorainen и Ösel Foods. Также инициативе помогают Agenda PR, Zavod BBDO и многие другие волонтеры и спонсоры.