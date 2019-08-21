Европейский дипломат поплатилась карьерой за Facebook-пост о «Европе для белых»

Как стало известно, 8 августа первый секретарь посольства Хорватии в Германии Маджаревич на своей личной Facebook-странице опубликовала фото с побережья Адриатического моря. Подписала она фото следующим образом: «Только белые европейцы, как это было всего 30 лет назад во всей Европе. Это должно стать отличной рекламой для отпуска. Некоторые подумают, что так уже не бывает, но, к счастью, бывает».

После обрушившейся в ее адрес критики Маджаревич защищала свои посты, утверждая, что она имеет право говорить как частное лицо. "Я не чиновник и не политик, а обычный человек, имеющий право на неприкосновенность частной жизни", – писала она.

Позже политик также предположила, что ее страница в Facebook была взломана. Однако Index.hr сообщил, что в прошлых постах в соцсети она писала о "повестке исламизации" у мусульман и поддерживала гомофобные взгляды. В одном из постов она связала ЛГБТ с педофилией.

Сейчас страница Маджаревич в соцсети удалена.

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радмана, который до недавнего времени был послом Хорватии в Германии, заявил, что Маджаревич отозвали на родину, ее судьбу решит суд государственной службы. Он также подчеркнул, что дипломат никогда не был частным лицом. "Когда вы дипломат, вы должны действовать как один и проводить государственную политику. Личная жизнь закончена. Если вы не готовы к этому, вы не можете быть дипломатом", – его слова передает «Европейская правда».