Быстрый тест Postimees: насколько хорошо работает новая услуга Bolt Food?

Первым делом нужно установить мобильное приложение на свой телефон. Если в нем уже есть приложение Bolt для заказа такси и использования услуги электросамокатов, то все платежные средства, то есть данные банковских карт, автоматически перенесутся из одного приложения в другое.

11:02. Ну что, выбрали первое попавшееся меню, и палец ткнул в расположенный примерно в полукилометре от редакции Postimees ресторан быстрого питания Subway.

ФОТО: Айвар Пау

11:05. Выбрали сэндвич, а к нему - всевозможные соусы и добавки, передали заказ.

ФОТО: Айвар Пау

11:06. Отсчет времени начался: заказ обещают доставить за 15 минут.

ФОТО: Айвар Пау

11:16. Приложение показывает, что сэндвич готов и отправляется в путь.

ФОТО: Айвар Пау

11:20. Раздается звонок от курьера: заказ на месте! Спускаемся вниз - и вот он.

ФОТО: Айвар Пау

Итак, на все ушло 14 минут. Услуга работает! Из разговора с курьером выяснилось, что заказы доставляются как на машинах, так и на велосипедах; курьер развозит их на автомобиле. По слухам, некоторые таксисты Bolt тоже взялись за доставку еды, поскольку, по крайней мере на первых порах, платят за это больше, чем за перевозку пассажиров.

Пресс-секретарь Bolt Карин Казе сказала, что курьеры используют личные автомобили, велосипеды, мотоциклы, мопеды, а также могут арендовать транспортное средство у партнеров Bolt. В число курьеров, по ее словам, входит много водителей Bolt, которые предлагают услугу на своих личных автомобилях. "Это хорошая возможность для дополнительного заработка, поскольку пики активности заказов по доставке еды и пассажирской перевозке приходятся на разное время", - сказала Казе.