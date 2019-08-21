Картина дня: четыре обмана Хельме, суд над криминальным авторитетом, медиа-империя Кылварта, увольнение пьяного водителя

Студия Postimees: Михаил Веллер – о нынешних протестах в России и об отношениях с Эстонией

Известный писатель, философ и публицист Михаил Веллер сегодня был приглашен в студию Rus.Postimees. Разговор о нынешних протестах и устойчивости власти в России, а также об отношениях двух стран. Смотреть видео...

Аналитик: на тесном рынке труда образовались первые трещины

Хотя рынок труда по-прежнему сохраняет стабильность, ищущие работу уже могут заметить первые дуновения ветра. В следующем году можно ожидать небольшого роста безработицы, прежде всего, из-за проблем в промышленном секторе. Читать далее...

Бесплатный общественный транспорт не уменьшил автомобильного движения

Хотя бывший министр экономики Кадри Симсон (ЦП) надеялась, что бесплатные автобусы заставят людей отказаться от поездок на личном автомобиле, это до сих пор не произошло. Читать далее...

Мартин Хельме: мы одержимы желанием обновить весь государственный аппарат Эстонии

Министр финансов Мартин Хельме признался в интервью ERR, что партия EKRE хочет обновить весь государственный аппарат Эстонии. Читать далее...

Мать и дочь, выигравшие в Bingo Loto более 380 000 евро, рассказали, на что потратят деньги

В среду, 31 июля, в телепередаче Suur lotokolmapäev был разыгран джекпот Bingo Loto на сумму 380 137 евро. Счастливый билет в тапаском магазине Grossi купила местная жительница. Читать далее...

Питающийся на тартуских помойках: у меня нет психологического барьера и я считаю, что поступаю правильно

Это все магазины центра города, где мусор безопасно закрыт, делится своими познаниями один человек. Другой пишет о месте, в котором можно добыть приличную ветчину и колбасу. Третий рапортует о помойках супермаркетов, в которых есть шанс найти как минимум 30 килограммов прекрасных яблок. «Дайте знать, кто хочет!» - призывает он. Читать далее...

Таллиннцам бесплатно раздадут быстрые компостеры для биоотходов

В Таллинне стартовал крупнейший европейский пилотный проект Rohering, в рамках которого жителям Таллинна раздадут 150 быстрых компостеров на основе микробов. Читать далее...

В больнице скончалась женщина, попавшая на прошлой неделе в ДТП

Сегодня в больнице скончалась 39-летняя женщина, которая 12 августа получила травмы в результате ДТП на шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна. Читать далее...

Эстонский банк передал данные клиента российским налоговикам: это пополнило казну России на миллион евро

Российская Федеральная налоговая служба (ФНС), ретроспективно получив от эстонского банка данные, подтверждающие вывод прибыли одной из российских компаний за рубеж, смогла потребовать от этой компании уплаты дополнительно 75 млн рублей налогов, пеней и штрафа (более 1 миллиона евро). Читать далее...

Нотариусы перестанут зарабатывать в пятнадцать раз больше, чем судьи!

Департамент конкуренции рекомендует, чтобы вместо фиксированных ставок оплаты услуг нотариуса был установлен их верхний предел, на основании которого нотариусы могли бы разработать более дешевый прайс-лист, а при необходимости, и договориться о более приемлемой для клиента сумме оплаты. Читать далее...

В результате ДТП в Мустамяэ погиб 25-летний мотоциклист

В понедельник вечером, 19 августа, в Мустамяэ, в результате ДТП серьезно пострадал мотоциклист. Во вторник вечером он скончался в больнице. Читать далее...

Исследование: с помощью дурманящих веществ пытаются бороться с депрессией