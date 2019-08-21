Картина дня: медиа-империя Кылварта, гибель людей в ДТП и откровения Хельме

Март Хельме в студии Postimees: я действовал под влиянием эмоций

В беседе с журналистом старший Хельме подтвердил, что встретится с Эльмаром Вахером в четверг в Министерстве внутренних дел. По словам Хельме, в попытке освободить Вахера от должности не было ничего незаконного. Читать далее...

Кылварт создает новую империю городских СМИ

Дни Таллиннского телевидения (TTV), просуществовавшего десять лет, сочтены. По данным Postimees, сейчас рассматривается возможность объединить TTV, газеты Pealinn и «Столица», а также службу городских новостей Раэпресс под одним брендом. Читать далее...

Недовольные планами по евангелизации Азери жители выходят на пикет

В среду днем жители Азери выйдут на пикет против планов Движения искателей Бога (ДИБ) открыть в населенном пункте религиозный молитвенный центр, университет и превратить поселок в город молитв. Читать далее...

Студия Postimees: Михаил Веллер – о нынешних протестах в России и об отношениях с Эстонией

Известный писатель, философ и публицист Михаил Веллер сегодня был приглашен в студию Rus.Postimees. Разговор о нынешних протестах и устойчивости власти в России, а также об отношениях двух стран. Смотреть видео...

Аналитик: на тесном рынке труда образовались первые трещины

Хотя рынок труда по-прежнему сохраняет стабильность, ищущие работу уже могут заметить первые дуновения ветра. В следующем году можно ожидать небольшого роста безработицы, прежде всего, из-за проблем в промышленном секторе. Читать далее...

Бесплатный общественный транспорт не уменьшил автомобильного движения

Хотя бывший министр экономики Кадри Симсон (ЦП) надеялась, что бесплатные автобусы заставят людей отказаться от поездок на личном автомобиле, это до сих пор не произошло. Читать далее...

Мартин Хельме: мы одержимы желанием обновить весь государственный аппарат Эстонии

Министр финансов Мартин Хельме признался в интервью ERR, что партия EKRE хочет обновить весь государственный аппарат Эстонии. Читать далее...

Мать и дочь, выигравшие в Bingo Loto более 380 000 евро, рассказали, на что потратят деньги

В среду, 31 июля, в телепередаче Suur lotokolmapäev был разыгран джекпот Bingo Loto на сумму 380 137 евро. Счастливый билет в тапаском магазине Grossi купила местная жительница. Читать далее...

Питающийся на тартуских помойках: у меня нет психологического барьера и я считаю, что поступаю правильно

Это все магазины центра города, где мусор безопасно закрыт, делится своими познаниями один человек. Другой пишет о месте, в котором можно добыть приличную ветчину и колбасу. Третий рапортует о помойках супермаркетов, в которых есть шанс найти как минимум 30 килограммов прекрасных яблок. «Дайте знать, кто хочет!» - призывает он. Читать далее...

Таллиннцам бесплатно раздадут быстрые компостеры для биоотходов

В Таллинне стартовал крупнейший европейский пилотный проект Rohering, в рамках которого жителям Таллинна раздадут 150 быстрых компостеров на основе микробов. Читать далее...