Известный экономист: Европе грозит сильный экономический спад

По мнению известного экономиста и эксперта по рынку облигаций Мохамеда Эль-Эриана, у Европы есть 70-процентный шанс погрузиться в рецессию, а Британия, Италия и Германия "парализованы" внутренними проблемами, которые остановили экономику самых могущественных стран ЕС.
В интервью Financial News главный экономический советник Allianz, заявил о том, что Европа "быстро теряет импульс", в результате чего блок "балансирует на грани значительного спада".
По словам Эль-Эриана, вероятность спада в Европе подскочила до 70% на фоне негативного влияния Брекзита на британскую экономику и сокращения немецкой экономики. ВВП Италии также оставляет желать лучшего.
"Все пять основных экономик Европы заняты своими собственными проблемами", - подчеркивает Эль-Эриан. То же, по его словам, касается и Франции с Испанией: "Практически ничего не делается. Никакой политики роста в этих странах не происходит".
Перспективы мировой экономики на прошлой неделе ухудшились, поскольку доходность 10-летних государственных облигаций США и Великобритании упала ниже доходности с более короткими сроками погашения, что обычно рассматривается как прелюдия к рецессии. Доходность 30-летних казначейских облигаций США также упала ниже 2% впервые после глобального спада, последовавшего за финансовым кризисом 2008 гогда.
По словам Эль-Эриана, федеральная резервная система находится "в заложниках у рынков" и будет вынуждена произвести два снижения процентных ставок до конца года. Эль-Эриан сказал, что у ФРС "не будет иного выбора", кроме как снизить ставки до 1,75% в течение следующих пяти месяцев, чтобы совладать с торговой напряженностью и замедлением глобального роста.