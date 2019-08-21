Известный экономист: Европе грозит сильный экономический спад

В интервью Financial News главный экономический советник Allianz, заявил о том, что Европа "быстро теряет импульс", в результате чего блок "балансирует на грани значительного спада".

По словам Эль-Эриана, вероятность спада в Европе подскочила до 70% на фоне негативного влияния Брекзита на британскую экономику и сокращения немецкой экономики. ВВП Италии также оставляет желать лучшего.

"Все пять основных экономик Европы заняты своими собственными проблемами", - подчеркивает Эль-Эриан. То же, по его словам, касается и Франции с Испанией: "Практически ничего не делается. Никакой политики роста в этих странах не происходит".

Перспективы мировой экономики на прошлой неделе ухудшились, поскольку доходность 10-летних государственных облигаций США и Великобритании упала ниже доходности с более короткими сроками погашения, что обычно рассматривается как прелюдия к рецессии. Доходность 30-летних казначейских облигаций США также упала ниже 2% впервые после глобального спада, последовавшего за финансовым кризисом 2008 гогда.