Фото из суда: глава преступной группировки Харон Дикаев приговорен к длительному сроку

Суд счел, что вина 53-летнего Дикаева доказана и приговорил его к 12 годам лишения свободы, как того и требовал государственный обвинитель Вахур Верте.

Присяжный адвокат Алар Нейланд просил оправдать Дикаева или же назначить ему минимальное наказание.

Верте также ходатайствовал о наказании для членов преступной группировки Дикаева – Сергея Джавакяна (46), Танеля Манделькорна (36), Григория Багатыя (39), Виталия Каэра (32), Эдуарда Олейника (51), Дмитрия Сидоренко (47) и Евгения Подолинского (39) в виде тюремного заключения сроком от шести лети и шести месяцев о тринадцати лет.

Прокурор также просил конфисковать у Дикаева около 54 000 евро, Джавакяна – 42 800 евро, Манделькорна – 158 000 евро, Багатыя – 64 000 евро, Каэра – 41 000 евро, Подолинского – 25 600 евро, Сидоренко – 6600 евро и Олейника – 2990 евро.

Еще летом 2017 года на соглашение с прокуратурой пошли другие проходившие по этому делу – Сергей Примак, Сергей Нийнеметс, Артур-Ажар Симонов, Александр Дмитрук, Роберт Рааг, Александр Николаев, Валерий Дементьев и Александр Варламов. Их суд приговорил срокам от условного до четырех лет лишения свободы. Суд также закрыл дело о пособничестве уклонению от уплаты налогов в крупном размере против Андрея Ермолаева, поскольку счел это нецелесообразным ввиду того, что он уже отбывает лишение свободы сроком на восемь лет.

Всего Госпрокуратура отправила под суд 18 человек, большинству из которых вменялось в вину членство в ЛПГ Харона Дикаева.

На процессе, начавшемся осенью 2016 года Дикаев заявил, что не признает свою вину в руководстве ОПГ, но признает свою вину в нанесении телесных повреждений.

Согласно обвинению, ОПГ финансировалась за счет совершения различных экономических преступлений и преступлений против имущества.

В том числе были совершены мошенничества с НСО, в результате которых Латвии и Литве был нанесен ущерб в сотни тысяч евро.

Согласно данным, собранным в ходе предварительного следствия, группировка также финансировалась с помощь мошенничеств, к которым привлекались люди, соглашавшиеся за деньги оформить на свое имя договоры рассрочки и кредиты. В результате группировка могла приобретать технику и наличные.

Обвиняемым также вменялось в вину нанесение телесных повреждений, самовольное вторжение, присвоение, подделка документа и его использование, незаконное использование глушителя для огнестрельного оружия, оборот наркотиков в крупном размере и нарушение ПДД. Пятерых человек, не входивших в группировку, обвиняли в том, что они своей деятельностью способствовали совершению различных преступлений.

По словам госпрокурора Верте, можно утверждать, что ОПГ имела постоянную структуру и иерархию, и ее целью было совершение различных преступлений в условиях жесткой конспирации.

«Согласно собранным в ходе следствия сведениям, группировка заботилась о своих членах, финансировала их и при необходимости обеспечивала их жильем. В то же время в случае неподчинения или невыполнения распоряжения членов группировки наказывали физически, причем наказание терпели, не оказывая сопротивления», - сказал Верте.