Фото из суда: глава преступной группировки Харон Дикаев приговорен к длительному сроку

В среду Харьюский уездный суд признал влиятельного в Эстонии криминального авторитета Харона Дикаева виновным в руководстве преступной группировкой и приговорил его к длительному тюремному заключению.
Суд счел, что вина 53-летнего Дикаева доказана и приговорил его к 12 годам лишения свободы, как того и требовал государственный обвинитель Вахур Верте.
Присяжный адвокат Алар Нейланд просил оправдать Дикаева или же назначить ему минимальное наказание.
Верте также ходатайствовал о наказании для членов преступной группировки Дикаева – Сергея Джавакяна (46), Танеля Манделькорна (36), Григория Багатыя (39), Виталия Каэра (32), Эдуарда Олейника (51), Дмитрия Сидоренко (47) и Евгения Подолинского (39) в виде тюремного заключения сроком от шести лети и шести месяцев о тринадцати лет.
Прокурор также просил конфисковать у Дикаева около 54 000 евро, Джавакяна – 42 800 евро, Манделькорна – 158 000 евро, Багатыя – 64 000 евро, Каэра – 41 000 евро, Подолинского – 25 600 евро, Сидоренко – 6600 евро и Олейника – 2990 евро.
Еще летом 2017 года на соглашение с прокуратурой пошли другие проходившие по этому делу – Сергей Примак, Сергей Нийнеметс, Артур-Ажар Симонов, Александр Дмитрук, Роберт Рааг, Александр Николаев, Валерий Дементьев и Александр Варламов. Их суд приговорил срокам от условного до четырех лет лишения свободы. Суд также закрыл дело о пособничестве уклонению от уплаты налогов в крупном размере против Андрея Ермолаева, поскольку счел это нецелесообразным ввиду того, что он уже отбывает лишение свободы сроком на восемь лет.
Всего Госпрокуратура отправила под суд 18 человек, большинству из которых вменялось в вину членство в ЛПГ Харона Дикаева.
На процессе, начавшемся осенью 2016 года Дикаев заявил, что не признает свою вину в руководстве ОПГ, но признает свою вину в нанесении телесных повреждений.
Согласно обвинению, ОПГ финансировалась за счет совершения различных экономических преступлений и преступлений против имущества.
В том числе были совершены мошенничества с НСО, в результате которых Латвии и Литве был нанесен ущерб в сотни тысяч евро.
Согласно данным, собранным в ходе предварительного следствия, группировка также финансировалась с помощь мошенничеств, к которым привлекались люди, соглашавшиеся за деньги оформить на свое имя договоры рассрочки и кредиты. В результате группировка могла приобретать технику и наличные.
Обвиняемым также вменялось в вину нанесение телесных повреждений, самовольное вторжение, присвоение, подделка документа и его использование, незаконное использование глушителя для огнестрельного оружия, оборот наркотиков в крупном размере и нарушение ПДД. Пятерых человек, не входивших в группировку, обвиняли в том, что они своей деятельностью способствовали совершению различных преступлений.
По словам госпрокурора Верте, можно утверждать, что ОПГ имела постоянную структуру и иерархию, и ее целью было совершение различных преступлений в условиях жесткой конспирации.
«Согласно собранным в ходе следствия сведениям, группировка заботилась о своих членах, финансировала их и при необходимости обеспечивала их жильем. В то же время в случае неподчинения или невыполнения распоряжения членов группировки наказывали физически, причем наказание терпели, не оказывая сопротивления», - сказал Верте.
По словам главы бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейса, следствие по данному делу шло более трех лет.
«В течение этого времени пришлось отдельно выяснить конкретную роль и деятельность каждого члена преступной группировки. Улики для доказательства преступной деятельности собирались по одиночке, каждое доказательство анализировалось. В случае с налоговым преступлением мы сотрудничали с латвийскими и литовскими властями, все это заняло время», - сказал он.
Большинство членов банды было задержано в период с апреля по июнь 2015 года. Дикаев был задержан в конце июня 2015 года, Харьюский суд взял его под стражу.
Уголовное дело было возбуждено в конце 2012 года, его расследовала Центральная криминальная полиция и вела окружная прокуратура.
Дикаев десятилетиями был в поле зрения криминальной полиции, был неоднократно судим, но до сих пор ему удавалось избегать серьезных обвинений.
В сентябре 1995 года он проходил по делу о так называемой войне краснодарской и чеченской группировок, в которой пропали трое краснодарцев, двое из которых были найдены убитыми, а третий пропал без вести.
Дикаев обвинялся в организации их убийства, но суду не удалось это доказать, и он был приговорен лишь к двум годам лишения свободы за незаконное владение оружием. За хорошее поведение он был освобожден досрочно.
В 1999 году Дикаев вновь оказался на скамье подсудимых из-за войны в преступном мире. Судом первой инстанции он был признан виновным в хулиганстве, но оправдан судом второй ступени.
В конце сентября 2002 года Дикаев был арестован по подозрению в организации убийства медиабизнесмена Виталия Хаитова, однако освобожден за недостаточностью улик.
В 2005 году суд признал Дикаева и пятерых его сообщников виновными в вымогательстве 100 000 крон у бизнесмена и отправил их на четыре года за решетку. Дикаев был досрочно освобожден в марте 2008 года.
Дикаев является членом правления НКО Союз молодых чеченцев, а также пайщиком и членом правления OÜ Emir Invest.