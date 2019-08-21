Финны берут штурмом алкогольные прилавки Эстонии: объем алкотуризма вырос на 40%

С 1 июля в Эстонии вступили поправки в Закон об акцизе на алкогольные и табачные изделия, топливо и электроэнергию, в результате чего на 25% снизилась ставка акциза на сидр, пиво и крепкие спиртные напитки.

По информации союза, сразу же вслед за снижением акциза число так называемых алкотуристов стало расти.

"Хотя мы ожидали рост объемов ввозимого алкоголя, он оказался на удивление резким. Трое из четырех пассажиров ввозят алкоголь, и его количество становится все больше", - сказал исполнительный директор союза Рийкка Пакаринен.

Число опрошенных, сказавших, что единственной или наиболее важной причиной их поездки в Эстонию были низкие цены на алкоголь, удвоилось по сравнению с прошлым июлем. Почти все они говорят, что привозят алкоголь из Эстонии себе для ежедневного потребления.

"В июле прошлого года примерно каждый десятый говорил, что цена влияет на принятие решения о поездке. Сейчас дешевизна алкоголя мотивирует каждого четвертого", - добавил Пакаринен.

Он подчеркнул, что в такой ситуации Финляндия никак не может повышать свой алкогольный акциз.

"Пивная промышленность согласна с предложением министра финансов - следить за развитием в перевозках алкоголя пассажирами и отложить рост акциза на следующий год. Здесь нам нельзя поскользнуться при обсуждении госбюджета", - считает он.

Согласно исследованию, вместо "водочного ралли" сейчас скорее тон задает пивное: если в июле 2018 года пиво из Эстонии привозили с собой 29% пасажиров, то в июле этого года - 38%, причем в больших, чем год назад, количествах. Рост в литрах составил 33% на человека, уточнил Пакаринен.

Союз в свою очередь ссылается на недавнее исследование фирмы TAK Oy, опросившей финнов, которые совершают поездки между Эстонией и Финляндией на судах Eckerö Line, Viking Line и Tallink.

По данным исследования, выросло число финнов, приобретающих во время визита в Эстонию сидр, пиво, лонг-дринки и ликеры. И только крепкого спиртного стали ввозить на 2% меньше людей.

В июле этого года финны ввезли на родину 4,7 млн литров алкоголя, что превышает показатели прошлого июля на 1,4 млн литров.

Значительнее всего - с 44 до 51 процента - выросло число пассажиров, которые ввозят с собой из Эстонии от 20 до 100 литров алкоголя за поездку.