Ласнамяэ отметит день рождения района грандиозным фестивалем: читайте программу
В субботу, 24 августа, традиционно на Таллиннском певческом поле состоится большой концерт, посвященный Дню Ласнамяэ, на котором выступит бывший солист популярной в 90-х поп-группы Hi-Fi Митя Фомин.
На главной сцене выступят Артем Савицкий, группа AveNue из Нарвы, дуэт «Пара Тайн», финалисты детского музыкального ТВ-шоу BRAVO!, а также танцоры круизных кораблей Tallink покажут свою новую красочную шоу-программу. В 20:00 на главной сцене праздника выступит известный российский певец Митя Фомин, который исполнит свои популярные хиты. За музыкальное настроение будет отвечать приглашенный диджей из Москвы DJ Kirill Clash. Также, в первой половине дня, на малой сцене выступят детские песенно-танцевальные коллективы и DJ Dan Jeršov.
Старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн отметил, что субботняя концертная программа разнообразнее и богаче, чем в прошлые годы, так что каждый сможет найти что-то интересное и подходящее для себя. «Управа Ласнамяэ приглашает всех жителей столицы и гостей города», - добавил Вяэн.
В рамках мероприятия на территории Певческого поля будет работать большая улица еды, предлагающая гостям широкий выбор блюд и напитков уличной кухни – от кофе и мороженого до барбекю и закусок. Также на мероприятии пройдет большая ярмарка товаров и услуг. В парковой зоне со стороны Морских ворот будет выстроена большая детская зона с различными спортивными и развлекательными кружками по интересам и платным парком развлечений Tivoli.
Ведущие Дня Ласнамяэ - Артур Райдметс и Алар Хааг.
Праздник начнется в 14:00 и продлится до 22:00, вход для всех бесплатный. Дополнительную информацию о программе Дня Ласнамяэ можно получить в интернете на официальной страничке управы Ласнамяэ в Facebook.
Программа дня
День Ласнамяэ 2019 / Большая сцена
15:00 Шоу-программа Tallink
15:15 Детская вокально-эстрадная студия «Кнопочки»
15:45 Шоу-программа Tallink
16:00 Детская вокально-эстрадная студия «Кнопочки»
16:30 ETV+ финалисты TВ-шоу Bravo
17:15 Дуэт «Пара Тайн» и DJ/MC Den Korabljoff
18:15 Артем Савицкий (Таллинн)
19:00 Avenue (Нарва)
19:45 Приветственная речь руководства города
20:00 Митя Фомин + drum show Beat brothers (Москва)
21:00 DJ Kirill Clash (Москва)
22:00 Конец мероприятия
День Ласнамяэ 2019 / Малая сцена (Морские ворота)
14:30 Un Canto
15:20 Танцевальная студия ONYX
15:40 Ансамбль Terek
16:10 4/8 Dance studio
16:40 Kreedo Dance
16:50 Танцевальная студия Focus
17:05 Kreedo Dance
17:10 Sakala Laululapsed
17:40 Танцевальная студия Mission 4
18:15 Танцевальная студия Avant