Ласнамяэ отметит день рождения района грандиозным фестивалем: читайте программу

На главной сцене выступят Артем Савицкий, группа AveNue из Нарвы, дуэт «Пара Тайн», финалисты детского музыкального ТВ-шоу BRAVO!, а также танцоры круизных кораблей Tallink покажут свою новую красочную шоу-программу. В 20:00 на главной сцене праздника выступит известный российский певец Митя Фомин, который исполнит свои популярные хиты. За музыкальное настроение будет отвечать приглашенный диджей из Москвы DJ Kirill Clash. Также, в первой половине дня, на малой сцене выступят детские песенно-танцевальные коллективы и DJ Dan Jeršov.

Старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн отметил, что субботняя концертная программа разнообразнее и богаче, чем в прошлые годы, так что каждый сможет найти что-то интересное и подходящее для себя. «Управа Ласнамяэ приглашает всех жителей столицы и гостей города», - добавил Вяэн.

В рамках мероприятия на территории Певческого поля будет работать большая улица еды, предлагающая гостям широкий выбор блюд и напитков уличной кухни – от кофе и мороженого до барбекю и закусок. Также на мероприятии пройдет большая ярмарка товаров и услуг. В парковой зоне со стороны Морских ворот будет выстроена большая детская зона с различными спортивными и развлекательными кружками по интересам и платным парком развлечений Tivoli.

Ведущие Дня Ласнамяэ - Артур Райдметс и Алар Хааг.

Праздник начнется в 14:00 и продлится до 22:00, вход для всех бесплатный. Дополнительную информацию о программе Дня Ласнамяэ можно получить в интернете на официальной страничке управы Ласнамяэ в Facebook.

Программа дня

День Ласнамяэ 2019 / Большая сцена

15:00 Шоу-программа Tallink

15:15 Детская вокально-эстрадная студия «Кнопочки»

15:45 Шоу-программа Tallink

16:00 Детская вокально-эстрадная студия «Кнопочки»

16:30 ETV+ финалисты TВ-шоу Bravo

17:15 Дуэт «Пара Тайн» и DJ/MC Den Korabljoff

18:15 Артем Савицкий (Таллинн)

19:00 Avenue (Нарва)

19:45 Приветственная речь руководства города

20:00 Митя Фомин + drum show Beat brothers (Москва)

21:00 DJ Kirill Clash (Москва)

22:00 Конец мероприятия

День Ласнамяэ 2019 / Малая сцена (Морские ворота)

14:30 Un Canto

15:20 Танцевальная студия ONYX

15:40 Ансамбль Terek

16:10 4/8 Dance studio

16:40 Kreedo Dance

16:50 Танцевальная студия Focus

17:05 Kreedo Dance

17:10 Sakala Laululapsed

17:40 Танцевальная студия Mission 4