Новый пенсионный фонд третьей ступени получил лицензию на деятельность

На веб-сайте Tuleva говорится, что разрешение Финансовой иснпекции очень важно для компании, потому что вторая пенсионная ступень слишком мала, чтобы в пенсионном возрасте наслаждаться беззаботной в финансовом плане жизнью.

"За счет первой и второй ступеней вместе мы получаем в будущем примерно 40% прежней зарплаты. Любой может уже сегодня представить, каково это - ежемесячно жить на сумму, которая составляет чуть больше трети нынешнего дохода".

По утверждению предпритятия, их фонд третьей пенсионной ступени начнет работу с платой, которая будет на 40% ниже, чем у фонда, предлагающего на сегодняшний день самую низкую плату.

"Фонды второй ступени эстонских банков известны в мире высокими расходами и плохой производительностью. Но фонды банков третьей ступени берут плату, которая еще выше, чем во второй ступени. Наша же плата будет в три с лишним раза ниже, чем у крупнейших эстонских фондов третьей ступени".

Новый фонд будет называться Tuleva Vabatahtlik Pensionifond (Добровольный пенсионный фонд Tuleva). Плата за управление составит 0,3% в год, а планируемые общие расходы - максимально 0,5% в год.

Новый фонд будет инвестировать все имущество в мировые рынки акций. "Другими словами, мы будем постепенно наращивать свое участие в ведущих мировых предприятиях, чтобы получать доход от долгосрочного роста мировой экономики", - говорится на домашней странице фонда.

В первые годы фонд будет держать в резерве ликвидности до 5% имущества.